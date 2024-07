Hermoso, il Napoli rilancia e si avvicina al calciatore: offerta da capogiro all’ex Atletico Madrid!

Il Napoli continua a puntare Mario Hermoso per rinforzare la difesa azzurra. Le ultimissime sul possibile arrivo del nigeriano.

Il mercato azzurro è appena iniziato, e la dirigenza azzurra proverà a regalare altri colpi in entrata ad Antonio Conte. Dopo gli arrivi di Marin e Buongiorno, i dirigenti partenopei lavorano ancora sulla difesa. Quest’ultima, è uno dei reparti più in difficoltà dopo l’ultima stagione e non a caso occorre una rivoluzione importante. Infatti, il presidente De Laurentiis e i suoi collaboratori vorrebbero regalare al neo tecnico un nuovo profilo importante.

Da diverse settimane, il primo profilo per la difesa è Mario Hermoso. Quest’ultimo, è attualmente svincolato dopo l’esperienza all’Atletico Madrid e vorrebbe assicurarsi un contratto importante in vista dei prossimi anni. I contatti con il club azzurro sono molto frequenti, ma al momento non sembrerebbe esserci l’accordo con l’entourage e non solo. Nelle ultime ore, però, il Napoli avrebbe deciso di rilanciare per assicurarsi le prestazioni del giocatore.

Mercato Napoli, Hermoso è più vicino: l’offerta del club azzurro

Mario Hermoso e il Napoli son sempre più vicini. Sono giorni importanti per il calciatore spagnolo, il quale è alla ricerca di una nuova sistemazione. Il calciatore spagnolo è molto attratto dal progetto azzurro, motivo per il quale i contatti vanno avanti da diverse settimane. Come riportato da “TuttoSport” dopo la distanza di natura economica, il club partenopeo avrebbe deciso di rilanciare per convincere l’ex Atletico Madrid. L’offerta è ormai chiara: triennale da 4 milioni di euro a stagione. Si tratta di uno sforzo importante da parte di Aurelio De Laurentiis, il quale vuole a tutti i costi il giocatore.

Naturalmente, adesso la palla passa a Mario Hermoso e al suo entourage. Il difensore spagnolo stravede per Antonio Conte e potrebbe decidere di iniziare a lavorare con il tecnico italiano. Oltre a ciò, però, il giocare ha anche altre offerte dall’Arabia Saudita che gli assicurerebbero (per ovvi motivi) un contratto più ricco. Il futuro non è stato ancora deciso, ma le prossime ore saranno cruciali per svelare e capire le intenzioni del classe 1995.

In casa Napoli si respira un pacato ottimismo, in quanto l’offerta presentata è molto importante. Infatti, le cifre potrebbero soddisfare le idee dello spagnolo in vista dei prossimi anni. Oltre a ciò, il club azzurro assicura un progetto importante attraverso il quale si proverà quantomeno ad essere competitivi in Italia e non solo.