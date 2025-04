Buffon incorona Conte e il Napoli: che commento sulla lotta Scudetto

Il commento di Buffon su Antonio Conte e il Napoli è da applausi: nessun dubbio sul tecnico azzurro e sulla lotta Scudetto.

Gigi Buffon è stato ospite a Dazn, dove ha avuto occasione di commentare tutti i temi più rilevanti dell’ultima giornata di Serie A e non solo. Chiaramente, ha assunto un ruolo rilevante nella sua discussione anche la lotta Scudetto e i possibili stravolgimenti che questa potrebbe subire a causa del pareggio dell’Inter a Parma, con il Napoli che ha domani l’incredibile occasione di accorciare a -1 dalla vetta in caso di vittoria contro il Bologna.

Buffon: “Conte ha una capacità comunicativa clamorosa”

Buffon, nel corso del suo intervento, non ha negato l’importanza che potrebbe avere la frenata nerazzurra, ma non vede il Napoli obbligato alla vittoria domani:

Per me non è una novità, dalla prima giornata la lotta Scudetto è Napoli-Inter. Il Napoli domani ha una brutta cliente ma può permettersi anche di pareggiarla per rimanere in scia.

L’ex portiere della Juve non ha risparmiato poi elogi per l’allenatore azzurro Antonio Conte, definito unico nel suo genere per una serie di motivi:

“Conte ha una capacità comunicativa con la squadra, di convincerti, di gasarti, che è clamorosa. Poi lui convince i giocatori con la chiarezza tattica: nel momento in cui la squadra va in campo, sa perfettamente quello che accadrà. Infatti il giocatore si abbandona completamente, tutti lo accettano perché vengono convinti dai risultati”.

Buffon non risparmia quindi anche stavolta parole di grande apprezzamento per il suo ex compagno di squadra e allenatore, con cui ha un legame strettissimo fuori dal campo, oltre alla stima professionale ancora una volta ribadita.