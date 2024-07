Calciomercato, prende forma il futuro di Osimhen: il Napoli apre ad un clamoroso scenario!

Sono giorni importanti per il futuro di Victor Osimhen. Le ultimissime sull’attaccante nigeriano.

Il Napoli sta attuando una mini rivoluzione, con quest’ultima che andrà a colpire anche diversi big. Da diverse settimane, l’indiziato numero uno per lasciare il club è Victor Osimhen. Quest’ultimo, nonostante il rinnovo contrattuale, metterà fine alla propria esperienza in Campania per approdare all’estero. A “forzare” ancor più l’addio è senza dubbio la clausola rescissoria. Quest’ultima, è stata inserita durante il prolungamento contrattuale ed è composta da tre cifre che permetterebbero alla dirigenza di incassare una grossa somma.

Proprio da qui, infatti, nasce la volontà di cedere il giocatore. A complicare le cose, però, è stata l’ultima stagione di Victor Osimhen. Il calciatore non è stato un protagonista assoluto, ma in più occasioni ha dovuto “lottare” con problemi esterni al rettangolo verde e non solo. Non a caso, da diversi giorni, non sembrerebbe esserci una compagine disposta a pagare l’intera clausola rescissoria. Nelle ultime ore, però, ci sarebbero stati dei cambiamenti importanti in ottica futura.

Mercato Napoli, si delinea il futuro di Osimhen: PSG in pole

Il Napoli e Victor Osimhen son pronti a dividere le proprie strade. L’attaccante nigeriano non proseguirà la propria carriera in Campania, motivo per il quale la cessione è l’unica “chance”. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” nelle ultime ore il PSG avrebbe intensificato i contatti con la dirigenza azzurra per arrivare all’acquisto. Il presidente dei parigini si è già spinto vicino ai 90 milioni di euro, ma al momento la cifra offerta non soddisfa Aurelio De Laurentiis. In questo senso, però, il patron dei partenopei sarebbe propenso ad effettuare un po’ di sconto, ma senza allontanarsi troppo dalla clausola (120 milioni di euro).

Naturalmente, l’ultima parola spetterà al presidente Nasser Al-Khelaifi, il quale dovrà decidere se assecondare o meno tutte le richieste del Napoli. Per il calciatore, invece, si tratterebbe di un ritorno in Francia dopo l’esperienza al Lille che gli permise di approdare in Campania. Intanto, va ricordato che sulle tracce del giocatore ci sono diversi club arabi che potrebbero soddisfare le richieste partenopee.

Nelle ultime ore, il mercato starebbe entrando fortemente nel vivo e potrebbero esserci degli sviluppi importati. Infatti, qualora il Napoli dovesse cedere Victor Osimhen, il club azzurro avrebbe “l’obbligo” di fiondarsi immediatamente sul mercato. Molto probabilmente, il sostituto sarà Romelu Lukaku che ha già lavorato con Conte ai tempi dell’Inter. I prossimi giorni saranno cruciali e indirizzeranno la trattativa in una direzione o nell’altra.