Mercato Napoli, torna di moda un obiettivo: è un pupillo di Conte

Il mercato del Napoli prosegue incessantemente, con il DS Manna al lavoro su più fronti. Torna di moda un pupillo di Conte per gli azzurri.

Dopo i primi tre colpi in entrata messi a segno, il mercato del Napoli prosegue senza sosta. Il Direttore Sportivo Giovanni Manna ora è al lavoro per cedere alcuni azzurri che non rientrano nel progetto tecnico.

Nel frattempo però si portano avanti altre operazioni in entrata, che si sbloccheranno dopo le uscite. Ritorna di moda per il Napoli un vecchio obiettivo, che è un pupillo di Antonio Conte.

Mercato Napoli, un pupillo di Conte torna in auge per gli azzurri

La sessione estiva di calciomercato è giunta nel vivo, con i club che giorno dopo giorno continuano a portare avanti le trattative per puntellare la rosa. Il Napoli ha svolto fin qui un buon lavoro, ma c’è ancora molto da fare, sia in uscita che in entrata. L’obiettivo degli azzurri è quello di rinforzare le fasce, e stando a quanto riportato a Radio Kiss Kiss Napoli da Valter De Maggio, sarebbe tornato in auge un pupillo di Conte: “Se esce Lindstrom qualcosa va fatto in quel ruolo. Io tengo buono Kulusevski perché le vie del mercato sono infinite poi vediamo che succede”.

L’esterno svedese è stato già allenato da Antonio Conte al Tottenham, in cui ha disputato una delle sue migliori annate. Il Napoli è alla ricerca di un profilo per rinforzare le proprie fasce offensive, e lo svedese potrebbe essere un nome spendibile per gli azzurri. Il sogno resta Mason Greenwood, ma il Marsiglia e la Lazio sono decisamente più avanti rispetto agli azzurri. Per questo motivo il Napoli potrebbe decidere di virare sull’ex Parma e Juventus, che potrebbe salutare il Tottenham in questa sessione di mercato.

Kulusevski piace molto ad Antonio Conte, che durante la sua avventura sulla panchina del Tottenham è riuscito ad estrapolare le sue qualità rendendolo uno dei giocatori più importanti della rosa. Il Napoli potrebbe dunque decidere di riportare in Italia l’esterno svedese, che tornerebbe a lavorare con il suo ex allenatore. Il valore di mercato di Kulusevski si aggira attorno ai 40-50 milioni di euro, che il Napoli eventualmente proverà a limare qualora prenderà il via la trattativa. Al momento si parla solamente di un’ipotesi di mercato che potrebbe verificarsi nelle fasi più avanzate del calciomercato. Il Napoli ora è concentrato principalmente su diverse uscite, ma dopo si tornerà all’assalto su vari profili, ed uno di questi potrebbe essere proprio Kulusevski.