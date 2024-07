Calciomercato Napoli, si allontana un obiettivo: richiesta troppo elevata

Mentre il Napoli prosegue la preparazione a Dimaro, continuano i movimenti sul mercato. Un obiettivo si allontana a causa delle richieste troppo elevate.

Il Napoli è al lavoro in quel di Dimaro per preparare la propria stagione, in cui si aspetta una ripartenza dopo l’ultima annata fallimentare. Le prime note positive sono arrivate dal mercato, con ben tre acquisti già messi a segno.

Il mercato non è finito qui per gli azzurri, che continuano a sondare diversi profili. Uno dei tanti obiettivi in questo momento si allontana, a causa delle richieste elevate del suo club di appartenenza.

Mercato Napoli, un obiettivo sempre più lontano: richieste eccessive del club per cederlo

In casa Napoli prosegue la preparazione in vista della nuova stagione, ma anche il lavoro sul mercato. Il DS Manna non sembra intenzionato a fermarsi dopo i primi tre acquisti, con altri colpi che potrebbero presto essere messi a segno. Uno degli obiettivi del Napoli da diverso tempo è Patrick Dorgu, terzino sinistro del Lecce. Come riporta Cronache di Spogliatoio, il terzino è sempre seguito dal Napoli, ma al momento la richiesta di 18 milioni di euro del Lecce blocca l’affare. Difatti il Napoli non intende sborsare quasi 20 milioni di euro per Dorgu nelle casse del club salentino.

Il terzino danese resta nella lista degli obiettivi del Napoli, ma diventa un nome decisamente più freddo rispetto alle scorse settimane. L’arrivo di Spinazzola e la presenza in rosa di Olivera e Mario Rui attualmente non permetterebbero comunque al Napoli di effettuare l’acquisto di Dorgu. Il club partenopeo sicuramente cederà il terzino portoghese, e poi valuterà se trattare Dorgu con il Lecce. La richiesta di 18 milioni fatta da Pantaleo Corvino è decisamente eccessiva per gli azzurri, che eventualmente proveranno ad abbassare sensibilmente le pretese dei salentini.

Dorgu è uno dei profili seguiti con attenzione dal Napoli già da diversi mesi, ma in questo momento la pista è del tutto ferma. I partenopei inoltre non intendono cedere alla richiesta fatta dal Lecce, proprio come avvenuto per l’affare Buongiorno con il Torino. Il terzino del Lecce resta sicuramente nel mirino del Napoli, che però attualmente non lo valuta come una priorità assoluta. La pista che porta al danese difficilmente si sbloccherà, a causa dell’elevata richiesta del Lecce, ma anche perché il Napoli ha attualmente coperto il reparto con l’ingresso di Spinazzola. La situazione va comunque tenuta d’occhio, con il Napoli che resta pur sempre interessato a Dorgu, ma per un suo acquisto a cifre decisamente inferiori.