Bianchini: “L’obiettivo del Napoli? Tifosi sempre più vicini al club”: poi l’annuncio su Onefootball

Nella giornata odierna c’è stato l’intervento di Tommaso Bianchini ai microfoni di Radio CRC, in cui si è parlato a 360 gradi del brand del Napoli e sui vari obiettivi.

Il Napoli è in ritiro a Dimaro, dove a partire da domani ci sarà la prima delle cinque amichevoli in programma per i due ritiri estivi. Le amichevoli saranno visibili su OneFootball, tramite l’acquisto di un pass all’interno dell’app.

Lo Chief Revenue Officer del Napoli, Tommaso Bianchini, ha toccato diverse tematiche, partendo dal brand Napoli fino al rapporto coi tifosi.

Napoli, le dichiarazioni di Tommaso Bianchini sul brand e non solo

Di seguito le dichiarazioni dello Chief Revenue Officer del Napoli, Tommaso Bianchini, durante il suo intervento a Radio CRC: