Ultim’ora Napoli, pazzesca proposta: può cambiare il futuro di Kvaratskhelia

Una vera e propria bomba di calciomercato arriva su quel che riguarda il Napoli e Kvaratskhelia, può cambiare davvero tutto.

Sono giorni caldissimi quelli che si stanno vivendo attorno al Napoli. No, non c’entra nulla il clima in città, bensì si parla di calciomercato. Dopo l’avvento di Antonio Conte, infatti, il vento in casa azzurra è decisamente cambiato: si è passati da una fuga di massa tra i calciatori, alla più ferrea volontà di dimostrare all’allenatore la propria voglia di riscatto all’ombra del Vesuvio.

Calciomercato Napoli, nuova proposta per il rinnovo di Kvaratskhelia

Il caso più importante da risolvere in casa Napoli è sicuramente quello relativo al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano ha un contratto fino al 2027, dunque sostanzialmente lungo. Eppure il club è deciso a voler blindare il ragazzo del 2001, decisivo per vittoria dello scudetto nell’annata 2022/23.

Ebbene, stando a quanto riportato su X dal giornalista ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, ha svelato che entro fine luglio ci sarà un nuovo incontro con gli agenti di Kvaratskhelia per provare a chiudere il rinnovo. Ecco quanto evidenziato:

“Previsto un incontro a fine luglio tra gli agenti di Napoli e Khvicha Kvaratskhelia per cercare di chiudere il prolungamento del contratto. Pronto un nuovo contratto fino al 2029 (5,5 milioni/anno + 1 milione di bonus) con opzione per il 2030. Il Napoli manterrà Kvara perché lo considera incedibile”.

Insomma, il Napoli si prepara ad avanzare una nuova offerta da 6,5 milioni di ingaggio complessivi per Kvaratskhelia. Una proposta che potrebbe portare, finalmente, al tanto agognato prolungamento contrattuale.