UFFICIALE – Avventura in Arabia Saudita per un’ex Napoli: l’annuncio del club

Come un fulmine a ciel sereno, è arrivato l’annuncio ufficiale da parte del club dell’Arabia Saudita. Tesserato un ex Napoli in queste ore.

Il Napoli prosegue il proprio lavoro in preparazione della nuova stagione che tra meno di un mese prenderà il via ufficialmente. Nel frattempo alcuni ex tesserati del Napoli sono al centro di alcune voci di mercato.

Nelle scorse ore si era parlato della possibilità araba per un ex giocatore Napoli. Nel pomeriggio è arrivata l’ufficialità del suo tesseramento da parte di un club saudita.

Ufficiale, un ex Napoli pronto all’avventura in Arabia Saudita, di chi si tratta

Mentre tutta l’attenzione era rivolta alle parole di Antonio Conte nella conferenza stampa odierna, è arrivato l’annuncio a sorpresa che riguarda un ex giocatore del Napoli. Difatti l’ex calciatore del Napoli, Laurent Blanc, è stato ufficializzato dall’Al-Ittihad come nuovo allenatore. L’ex Napoli ha scalzato dunque Stefano Pioli, che sembrava ad un passo dalla panchina del club arabo. Il ruolo di allenatore dell’Al-Ittihad sarà invece ricoperto dall’ex difensore del Napoli, che ha militato con gli azzurri nella stagione 1991-1992.

Nel pomeriggio tramite un comunicato ufficiale ed un post sul profilo Instagram dell’Al-Ittihad, è arrivato l’annuncio che Blanc guiderà il club saudita. Il tecnico francese sarà il successore di Gallardo, e percepirà 8 milioni netti più due di bonus per due anni dal club saudita.