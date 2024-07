Napoli, si scalda la pista Greenwood: ma tutto dipende da una cessione

In queste ultime ore, un nome forte per il mercato del Napoli è diventato Mason Greenwood. L’esterno inglese potrebbe arrivare al Napoli in seguito ad una cessione.

Il Napoli ha svolto fin qui un buon mercato, con il DS Manna che è riuscito a rinforzare una difesa martoriata dall’ultima stagione. I colpi in entrata non sono finiti qui, visto che si inizierà ad operare anche per le zone più avanzate del campo.

Uno dei nomi nuovi in orbita Napoli è quello di Mason Greenwood in uscita dal Manchester United. Tutto però dipende dalla cessione di un azzurro.

Mercato Napoli, il sogno di mercato è Greenwood: tutto dipende da una cessione

Il Napoli non sembra intenzionato a fermarsi dopo i tre colpi per la difesa messi a segno in questi giorni. L’idea del DS Manna è quella di allestire un Napoli super competitivo a disposizione di Antonio Conte. Uno dei nomi che sta sondando il DS del Napoli in queste ore è quello di Mason Greenwood del Manchester United. A fare il punto della situazione è stato il giornalista Luca Cilli a Sky Sport:

“Su Greenwood ci sono tante squadre, il Marsiglia è più avanti rispetto alle altre e De Zerbi lo vuole a tutti i costi. In Italia c’è la Lazio, ma si è inserito anche il Napoli, che però deve completare l’uscita di Lindstrom. Se dovesse uscire Lindstrom e non si dovesse chiudere Greenwood al Marsiglia, allora si può aprire una finestra per il Napoli”.

Dunque il Napoli starebbe monitorando seriamente la pista che porterebbe a Greenwood per rinforzare il proprio reparto offensivo. Gli azzurri dovranno però prima effettuare alcune cessioni, tra cui quella di Jesper Lindstrom. L’esterno danese è finito nel mirino dell’Everton, che vorrebbe acquistarlo dagli azzurri. Ad oggi però non c’è stata ancora una proposta ufficiale, ma sono già partiti i primi contatti tra il club inglese ed il Napoli. Qualora dovesse concretizzarsi l’uscita di Lindstrom, il Napoli si fionderebbe su Mason Greenwood.

Attualmente in pole per l’esterno dello United c’è il Marsiglia, che però sta tentennando a causa della contrarietà dei propri tifosi al suo acquisto. Questa situazione sta difatti bloccando la buona riuscita dell’affare, e ciò gioca a favore del Napoli. Qualora non si sbloccasse la situazione, il club francese dovrebbe abbandonare la pista Greenwood, e ciò permetterebbe al Napoli di inserirsi prepotentemente. Gli azzurri dovranno però prima vendere Lindstrom, per cui si spera di chiudere in tempi brevi per lanciare l’assalto all’esterno inglese dello United.