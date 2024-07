Cos’è lo yo-yo test di Antonio Conte: allenamenti durissimi per il Napoli

Nel corso della conferenza stampa odierna, Conte ha parlato del cosiddetto yo-yo test, che effettuerà durante il ritiro. Ecco cos’è e come si svolge l’esercizio.

Il ritiro di Dimaro-Folgarida del Napoli è giunto al terzo giorno, con gli azzurri che dopo la sessione mattutina scenderanno in campo anche nel pomeriggio. Alle 14:30 si è tenuta la conferenza stampa di Antonio Conte, dove ha parlato di varie tematiche.

All’interno della conferenza si è parlato dello yo-yo test, un esercizio che si svolge per quanto riguarda la preparazione fisica dei giocatori. Ecco di cosa si tratta e come si svolge questo esercizio fisico.

Napoli, Conte annuncia lo yo-yo test: di cosa si tratta

Nel corso della conferenza stampa odierna, Antonio Conte ha annunciato che più avanti durante la preparazione fisica sarà svolto il cosiddetto yo-yo test. L’esercizio è stato utilizzato dal tecnico salentino già nelle scorse esperienze da allenatore, ed è pronta una riproposizione anche al Napoli. Il test consiste in una serie di scatti ripetuti in maniera ravvicinata e senza alcuna sosta. Questo test serve per misurare le performance atletiche dei giocatori, nello specifico per valutare il carico aerobico e il sistema energetico degli atleti. L’esercizio viene svolto in un range di 20 metri, in cui gli atleti sono chiamati a effettuare degli scatti in base a dei beep acustici scanditi a ritmi e intervalli crescenti.

Questo esercizio serve a migliorare l’intensità dei giocatori, che sono chiamati a degli scatti ripetuti e senza alcun recupero. L’obiettivo dell’esercizio è quello di svolgere il maggior numero di scatti avanti e indietro tra le due linee che delimitano i 20 metri di distanza. Antonio Conte nella conferenza stampa ha difatti annunciato che l’esercizio sarà svolto, ma non subito: “Yo-yo test lo faremo in corso d’opera, da ieri abbiamo iniziato a lavorare in maniera giusta, l’approccio non può essere subito duro anche se per alcuni l’approccio soft può sembrare subito duro”.

Essendo un esercizio molto dispendioso e che potrebbe creare non pochi problemi agli azzurri, si procederà con cautela. In questo avvio di ritiro si partirà con ritmi leggeri per ritrovare la condizioni fisica, e solamente quando tutti saranno giunti ad una condizione ottimale si svolgerà lo yo-yo test. Per adesso i giocatori del Napoli possono tirare un sospiro di sollievo e concentrarsi sul lavoro alla ricerca della condizione fisica ideale. Nel corso delle prossime settimane, Conte poi testerà le condizioni dei suoi in vista dell’inizio della stagione, dove si tireranno le prime somme sulle condizioni atletiche del Napoli.