Napoli su Greenwood, la decisione del Marsiglia di De Zerbi

Il Napoli starebbe andando forte su Mason Greenwood, come riportato in queste ore da ‘SportMediaset’: spunta la decisione del Marsiglia di De Zerbi.

Mason Greenwood è il nome sul quale il Napoli starebbe lavorando fortemente proprio in queste ore: secondo quanto riportato nella giornata di oggi da ‘SportMediaset’, infatti, il club partenopeo avrebbe bruciato la concorrenza di Lazio e Marsiglia per fiondarsi sul giocatore di proprietà del Manchester United. Un giovane di grande spessore che evidentemente Conte accoglierebbe ben volentieri in azzurro.

Certo, non si può parlare di trattativa chiusa: Davide Manna sta lavorando su diversi tavoli per portare alla corte di Conte giocatori in grado di aumentare il livello della rosa partenopea, ma anche nel caso di Greenwood è possibile servi molto tempo per portare a termine l’operazione.

Napoli su Greenwood, il Marsiglia si defila: le ultime

Due squadre che seguono il 22enne inglese sono Lazio e Marsiglia, ma proprio quest’ultima avrebbe deciso di tirarsi indietro. Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, infatti, anche su indicazione del neo allenatore Roberto De Zerbi, il club francese avrebbe virato su Simon Adingra del Brighton.

Alla base della decisione – si legge – anche i tempi troppo lunghi che lo stesso Greenwood starebbe prendendo per arrivare ad una decisione definitiva. Tolto il Marsiglia, bisogna capire se la Lazio continuerà a seguirlo e se eventualmente il Napoli sarà il grado di andare forte sul giocatore come riportato in queste ore.