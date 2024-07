Calciomercato Napoli, sfuma il colpo a centrocampo: è in chiusura con la big di Serie A

Il Napoli lavora sul mercato, ma nelle ultime ore è sfumato l’affare. Il giocatore andrà in un altro club di Serie A.

Il calciomercato è cominciato da pochi giorni, le squadre fino ad ora si erano mosse poco soprattutto visto i campionati Europei ma nel weekend l’evento giungerà al termine e comincerà di fatto la nuova stagione. Il prossimo anno vedrà diversi club con tantissimi impegni e per questo ci sarà un gran mercato, almeno diversi club hanno l’obiettivo di rinforzarsi.

Il Napoli – per la prima volta dopo diversi anni – non disputerà le coppe europee e la squadra sarà quindi concentrata totalmente su campionato e coppa Italia. Il club sta lavorando senza sosta e l’obiettivo è rinforzare la squadra in tutti i reparti, in difesa già ha chiuso diversi colpi ma potrebbero arrivare nuovi rinforzi anche per mediana e attacco.

Prima di acquistare la società deve anche vendere, ci sono diversi giocatori con le valigie in mano e non è esclusa quindi difficile che ci siano rinforzi senza partenze. Anche per questo motivo il Napoli non ha affondato il colpo e cosi l’affare è sfumato.

Calciomercato Napoli, il calciatore va alla big di serie A

Come riporta il Corriere dello Sport il centrocampista Marco Brescianini, accostato a più riprese al Napoli negli ultimi mesi, è molto vicino all’Atalanta. Il club orobico necessita di rinforzi in mezzo al campo e ha visto nell’ormai ex Frosinone l’uomo giusto per il centrocampo.

Brescianini piaceva anche a Napoli e Lazio, ma la Dea ha anticipato la concorrenza ed è pronta a investire da circa 11-12 milioni di euro. Da ricordare che il Milan, club dove il giocatore è cresciuto, ha una percentuale sulla rivendita del 50 % e otterrà quindi una buona e ingente cifra dalla cessione.