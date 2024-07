Calciomercato Napoli, no secco a Conte: il club di serie A blinda il suo gioiello

Il calciatore piaceva e non poco al tecnico pugliese Antonio Conte. L’allenatore però dovrà definitivamente cambiare i suoi piani.

Nel corso della sua carriera una delle principali abilità per cui Antonio Conte si è fatto notare è soprattutto quello di costruire e modellare giocatori, renderli pian piano protagonisti e giocatori da panorama nazionale ed europeo. All’Inter in molti ricordano il lavoro che lui ha fatto con Bastoni e Barella, ma questi non sono gli unici giocatori che lui ha lanciato.

C’è grande curiosità per vedere come si comporterà a Napoli, quali sarà i giocatori a cui troverà un nuovo ruolo magari o chi rilancerà dopo le recenti difficoltà. Si è parlato di Lindstrom e Raspadori, ma non solo in quanto il tecnico ha richieste anche per i nuovi acquisti, giocatori che avrà notato e desidera lanciare nella prossima stagione. Il Napoli ha chiuso i colpi Marin e Buongiorno e sicuramente proverà a fare qualche altro colpo di mercato ma Conte deve fare i conti anche con un secco no.

C’era un giocatore di una big di serie A che il tecnico voleva rilanciare, il suo primo anno in serie A non aveva convinto ma Conte lo aveva notato. Niente da fare, il club è pronto a blindarlo. Stiamo parlando del centrocampista americano del Milan Yunus Musah, giovane talento classe 2002. Nella scorsa annata Musah non ha mai avuto un ruolo da titolare fisso e Pioli lo ha utilizzato in diversi ruoli, una sorta di jolly a tutto campo. Il Napoli ci ha provato, ma la dirigenza rossonera ha le idee chiare.

Napoli, Musah non arriverà in azzurro

Musah è arrivato la scorsa estate per circa 20 milioni di euro, cifra non impossibile e al quale il Napoli stava pensando di arrivare. Repubblica ha riportato l’interesse del club partenopeo, sotto forte richiesta di Conte ma il tecnico dovrà arrendersi. Il calciatore piace molto alla dirigenza rossonera e anche Fonseca lo ritiene piuttosto utile per il suo progetto, da qui l’intenzione di trattenere il giocatore. No secco al Napoli e a Conte, Musah resterà in rossonero.

Tra l’altro non vanno dimenticate le recenti frecciatine tra Conte e Zlatan Ibrahimovic, i rapporti non sono dei migliori e magari anche per questo il Milan ha chiuso a un’eventuale trattativa. I rossoneri seguono Fofana, giocatore simile per caratteristiche a Musah e occhio quindi che le cose potrebbero cambiare durante il mercato.