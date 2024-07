Assurdo in Copa America, rissa tra i tifosi della Colombia e i giocatori dell’Uruguay: coinvolto anche Olivera (VIDEO)

Assurdo quanto accaduto al termine della gara di Copa America tra Colombia e Uruguay, rissa tra tifosi e giocatori, coinvolto anche Mathias Olivera.

Assurdo quello che è accaduto nella notte in Copa America al termine della gara tra Colombia e Uruguay, che ha visto la nazionale Celeste venire eliminata in semifinale per 1-0. Ciò che ha fatto davvero scalpore, però, è quanto successo dopo il triplice fischio finale.

Sugli spalti, infatti, è scattata una furibonda rissa tra tifosi colombiani e calciatori dell’Uruguay. Il motivo sono stati gli sfottò, fin troppo pressanti, di alcuni tifosi colombiani nel settore dove erano presenti i familiari dei calciatori dell’Uruguay. Alcuni calciatori della Nazionale del CT Marcelo Bielsa, tra cui il napoletano Mathias Olivera, sono immediatamente intervenuti per difendere i propri cari.

Da lì è scattato il parapiglia con una rissa da Far West che ha visti coinvolti tanti giocatori uruguaiani, tra cui anche Darwin Nunez del Liverpool. L’attaccante ha addirittura scavalcato i cartelloni del bordocampo per salire fino in tribuna e difendere il figlio spaventato, arrivando inevitabilmente al contatto diretto con i supporters colombiani.

Attimi di paura e pura follia. Ecco il video della rissa a fine gara tra Uruguay e Colombia:

This is best video of the whole situation filmed by @qc_javi. The Uruguayan players are clearly telling the Colombian fans, “with family no, with family no.” And then all hell breaks lose.

This is the clearest video of the incident. #SoyCeleste #Celeste #CopaAmerica… pic.twitter.com/0sfJVBfPFW

— Favian Renkel (@FavianRenkel) July 11, 2024