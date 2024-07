Rebus Osimhen, tra Arabia Saudita e PSG: cosa succede se nessuno paga la clausola

Il futuro di Victor Osimhen tiene il Napoli con il fiato sospeso, per il nigeriano due possibili destinazioni: ma cosa succede se nessuno paga la clausola rescissoria?

Ci siamo, la stagione del nuovo Napoli targato Antonio Conte sta per cominciare. Il raduno dei calciatori azzurri, con le visite mediche prima della partenza per il ritiro di Dimaro-Folgarida, è già cominciato. Il mister avrà immediatamente i calciatori a sua disposizione, a parte i reduci dagli Europei e Olivera impegnato in Copa America. Dunque anche Victor Osimhen si unirà al gruppo che inizierà la preparazione in Trentino.

Mercato Napoli, se nessuno paga la clausola, Osimhen resta

Proprio l’attaccante nigeriano sta agitando le ultime ore in casa Napoli. La sua è una presenza pesante, a tratti ingombrante, se si pensa che sia praticamente in uscita. Lo stesso Antonio Conte aveva chiarito – in conferenza stampa lo scorso 26 giugno – come ci fossero accordi pregressi che prevedessero la cessione dell’attaccante. Vendita, però che fin qui non si è concretizzata. Sul contratto del calciatore pende una clausola rescissoria da circa 130 milioni di euro. Per ora nessuno ha manifestato la volontà di pagare suddette cifre, e dunque la domanda sorge spontanea: ma cosa accadrebbe qualora non ci siano formazioni intenzionate a versare la clausola rescissoria nelle casse del Napoli?

Stando a quanto sottolineato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la soluzione sarebbe una e una soltanto: Victor Osimhen resterebbe al Napoli in virtù del contratto che lo lega agli azzurri fino al 30 giugno 2026. Piuttosto che svenderlo a un prezzo inferiore, De Laurentiis preferirebbe tenerlo agli ordini di Antonio Conte, in modo da rendere i partenopei ancor più competitivi.

Bisogna comunque fare attenzione alle dinamiche di calciomercato, con il PSG che potrebbe improvvisamente tornare alla carica per il nigeriano:

“Qualcuno, timidamente, gli ha chiesto di restare – si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport -, ma l’ambizione di giocare in Premier League è ancora lì, nel cassetto dei desideri, in attesa che qualche club inglese paghi la clausola, lo apra e trasformi il sogno di Osi in realtà. Le pretendenti, però, sono altre. Almeno per il momento. C’è il PSG, che s’è rifatto vivo e che i famigerati 130 milioni li avrebbe eccome. Luis Enrique lo stima, il direttore sportivo Luis Campos, che lo portò a Lilla, l’adora: Osimhen avrebbe un posto garantito, da centravanti, con un bel po’ di fuoriclasse attorno e la sola, timida concorrenza di Gonçalo Ramos, visto che Kolo Muani i parigini hanno intenzione di cederlo. Nella Ville lumière, poi, Victor è quasi di casa: è una delle sue mete preferite nei giorni liberi, che sia in compagnia di amici o della famiglia”.

Non può comunque essere esclusa la pista araba. Il mercato in Saudi League aprirà il 17 luglio e l’Al-Ahli è sempre alla ricerca di una punta, con Osimhen che reste il primo obiettivo già dall’anno scorso.