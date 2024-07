Conte già idolo dei tifosi, acclamato da tanti bambini: cosa è successo a Castel Volturno (VIDEO)

Antonio Conte è già l’idolo assoluto dei tifosi del Napoli, a Castel Volturno sono in tantissimi ad acclamarlo: cosa è successo poco fa.

Il Napoli sta preparando l’inizio della nuova stagione. In queste ore, infatti, si sta svolgendo il raduno dei calciatori azzurri presso l’SSC Napoli Training Center a Castel Volturno. I giocatori che non hanno preso parte agli Europei o alla Copa America saranno infatti convocati per il ritiro degli azzurri a Dimaro-Folgarida. Eppure, nonostante la presenza di tanti giocatori, il più acclamato resta lui, Antonio Conte.

Foto e autografi, Conte già amatissimo dai tifosi del Napoli

Il nuovo allenatore del Napoli è già l’idolo indiscusso dei tifosi, che non perdono occasione per manifestare la propria gioia per l’ingaggio del tecnico, chiedendo foto e autografi a ogni occasione. E anche il raduno è stata un’opportunità per un primo abbraccio all’allenatore.

Proprio in queste ore, infatti, tanti tifosi azzurri sono all’estero del centro tecnico di Castel Volturno. Questa mattina, tra i primi ad arrivare, c’è stato Antonio Conte, subito chiamato a gran voce dai supporters appostato all’estero del centro sportivo.

Ebbene Conte – come testimoniano i video realizzati da SpazioNapoli.it – non ha voluto deludere i tifosi e ha chiesto alla sicurezza di fermare il van che lo trasportava. Il tecnico azzurro è sceso dal pulmino e ha scattato foto e firmato autografi con tutti i tifosi presenti. Sicuramente un bel gesto che sarà piaciuto ai tanti supporters presenti questa mattina a Castel Volturno.

Ecco il video di Conte con i tifosi:

Dal nostro inviato: Felice Luongo