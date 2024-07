Calciomercato Napoli, offerta dalla Premier League per il centrocampista di Conte

Si scalda il calciomercato del Napoli, a sorpresa dalla Premier League arriva un’offerta per un centrocampista azzurro.

Il Napoli sta pianificando la prossima stagione sportiva. Dopo l’avvento di Antonio Conte sulla panchina azzurra, sembra che la famosa New Era annunciata da De Laurentiis lo scorso anno sia finalmente arrivata. Nuovo management, maglie, campagna abbonamenti e anche tanto calciomercato. Novità che hanno generato tantissimo entusiasmo tra i tifosi partenopei.

Il presidente De Laurentiis sa bene che, dopo averlo ingaggiato, deve anche assecondare le richieste del nuovo allenatore. Non solo acquisti, ma anche calciatori da non cedere. Tra gli incedibili indicati da Antonio Conte – ribaditi nel corso della conferenza stampa di presentazione a Palazzo Reale lo scorso 26 giugno – c’è anche Frank Anguissa. Proprio sul centrocampista arrivano importanti aggiornamenti.

Calciomercato Napoli, offerta dell’Aston Villa per Anguissa, ma per Conte è incedibile

Stando a quanto riferito dall’edizione odierna de Il Mattino, l’Aston Villa avrebbe infatti avanzato un’offerta per il mediano camerunese del Napoli. Come detto, però, Conte ha posto il veto assoluto sulla cessione di questi calciatori, motivo per il quale la dirigenza partenopea ha risposto con un secco no alla proposta del club di Premier League.

Anguissa è ritenuto un perno inamovibile per il centrocampo da Antonio Conte, così come Stanislav Lobotka. I due centrocampisti – protagonisti nell’annata dello scudetto di una stagione straordinaria – si propongono anche come gli uomini della ricostruzione del Napoli. Il pacchetto dei centrocampisti sarà completato da Michael Folorunsho, con il quale nelle scorse ore gli azzurri hanno definito anche il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2029. L’ex Verona, dopo varie stagioni in prestito in cui ha mostrato tutta la sua crescita, è finalmente pronto per imporsi anche in azzurro.

Saranno invece valutati in ritiro da Antonio Conte Jens Cajuste e Gianluca Gaetano. Lo svedese ex Reims potrebbe essere la sorpresa della stagione, magari integrandosi in un modulo di gioco più congeniale alle sue caratteristiche. Per l’ex talento della Primavera si è invece a un bivio: restare in azzurro con prospettive di giocare oppure cessione, ma stavolta a titolo definitivo. Per Gaetano le offerte non mancano: Fiorentina, Parma e Cagliari si sono informate sulla situazione e attendono risposte dal Napoli per capire se sia possibile affondare il colpo.

Non bisogna poi tralasciare l’ipotesi di nuovi innesti a mercato in corso. Da questo punto di vista i due ritiri di Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro serviranno a Conte per chiarire gli ultimi dubbi su cosa servirà per completare la rosa a sua disposizione.