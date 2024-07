ESCLUSIVA – Hermoso, sono ore decisive per il futuro: un club italiano tenta l’anticipo al Napoli!

Il futuro di Mario Hermoso verrà deciso nelle prossime ore. Le ultimissime sul futuro del difensore spagnolo.

Sono ore caldissime per il futuro di Mario Hermoso. Il difensore spagnolo è ormai svincolato dopo l’esperienza all’Atletico Madrid e sarebbe a caccia di un nuovo progetto. Quest’ultimo, potrebbe essere il Napoli che con l’avvento di Antonio Conte in panchina ha deciso di modificare il proprio modus operandi. Infatti, nelle ultime ore, il club azzurro si sarebbe interessato a diversi parametri zero, come già ampiamente dimostrato con l’avvento di Leonardo Spinazzola.

L’esterno della Roma, però, potrebbe non essere l’unico svincolato a vestire la maglia azzurra. Infatti, tra le file azzurre c’è proprio Mario Hermoso. Il difensore ha chiuso i rapporti con la società spagnola e l’approdo in Serie A potrebbe permettergli di restare ad alti livelli per le prossime annate. Naturalmente, prima di mettere nero su bianco la propria firma, andrà trovato un accordo con l’entourage e non solo. A tal proposito, nelle ultime ore, sono emersi dettagli importanti circa il futuro del classe 1995.

Hermoso, l’Inter fissa la deadline: il Napoli attende alla finestra

Mario Hermoso può approdare in Serie A. Al momento, è ancora in bilico quale sia la destinazione del centrale spagnolo, visto l’interessamento di più club come Napoli e Inter. Nelle ultime ore, proprio i nerazzurri si sarebbero interessati in modo concreto al calciatore. Infatti, come riportato da Marco Giordano in esclusiva per Spazio Napoli, oggi scade la deadline fissata dalla dirigenza lombarda. Quest’ultima, nelle prossime ore dovrà comunicare la propria volontà e di conseguenza paleserà se l’interesse sarà seguito da un’offerta ufficiale o meno.

A questo punto, è importante analizzare la situazione legata al Napoli. Il club azzurro resta sempre alla finestra perché interessato al calciatore spagnolo, però non ha ancora presentato un’offerta ufficiale. Infatti, al momento si tratta di una prima proposta verbale siccome la dirigenza è alle prese con altre situazioni. Analizzato ciò, bisogna sottolineare che il futuro di Mario Hermoso sarà deciso nelle prossime ore.

Infatti, qualora l’Inter dovesse decidere di abbandonare la pista, si tratterebbe di una notizia positiva per il Napoli che potrebbe affondare il colpo e regalare ad Antonio Conte un nuovo difensore. Nelle prossime ore sono attese novità importanti che indirizzeranno la trattativa in una direzione o nell’altra.