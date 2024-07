Troppi flop per Luis Enrique, PSG alla carica per Osimhen: c’è una data cruciale per il Napoli

Il PSG può tornare alla carica per Victor Osimhen dopo che Luis Enrique ha avuto a che fare con diversi flop: tutti i dettagli

Il Napoli inizierà il ritiro di Dimaro il prossimo 11 luglio e nel frattempo sta per chiudere definitivamente due acquisti: Rafa Marin e Leonardo Spinazzola, che oggi faranno le visite mediche a Villa Stuart.

Poi sarà la volta di Alessandro Buongiorno, con il quale si è trovato l’accordo dopo una lunga trattativa sia con il procuratore Beppe Riso, sia con Urbano Cairo. Il Torino incasserà circa 38 milioni di euro bonus compresi. E se c’è un giocatore destinato a lasciare il Napoli quello è senza dubbio Victor Osimhen.

Osimhen ha rinnovato qualche mese fa a 10 milioni l’anno, con l’inserimento nel contratto di una clausola da 130 milioni. Le parti sono alla ricerca di un club in grado di soddisfare le richieste sia dello stesso giocatore, sia del club partenopeo.

L’ipotesi Manchester United sembra sfumata del tutto visto il forte interesse per Joshua Zirkzee. Resta il Chelsea con l’intreccio Lukaku, anche l’Arsenal cerca un centravanti, l’Arabia Saudita può tornare di moda e non bisogna mai trascurare il PSG, che ha ricevuto qualche frecciatina da De Laurentiis visto l’avvicinamento a Kvaratskhelia.

Il PSG torna un’ipotesi forte per Osimhen: la situazione

Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, Luis Enrique è scontento sia di Randal Kolo Muani sia di Gonçalo Ramos. La scorsa estate, il PSG aveva speso complessivamente 160 milioni di euro per entrambi. Due flop incredibili, considerando che il centravanti francese, pagato 95 milioni, ha segnato 9 gol in 40 partite totali.

Leggermente migliori i numeri di Ramos, con 14 gol in 40 partite (ma nessuno in Champions League). Tuttavia se i parigini hanno avuto un problema nel fare gol è soprattutto per lo scarso rendimento dei due centravanti. Il PSG torna quindi di attualità per Osimhen, che senza dubbio gradirebbe la destinazione.

Luis Enrique vuole ovviare al problema gol con un attaccante forte e da quest’anno non ci sarà nemmeno Kylian Mbappé a risolvere i problemi offensivi. Per il centravanti del Napoli, però, la data cruciale può essere il prossimo 17 luglio, giorno in cui si aprirà il calciomercato in Arabia Saudita. L’Al-Ahli è sempre interessato a Osimhen e potrebbe nuovamente farsi sotto. In caso di cessione del giocatore, il Napoli riverserebbe le proprie risorse su Lukaku, pupillo di Antonio Conte in uscita dal Chelsea.