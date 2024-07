Napoli, colpo di scena sul mercato: un ex Juventus nel mirino, già fissato il prezzo

Nuovo colpo di scena per quanto riguarda il mercato del Napoli: un ex Juventus può arrivare in azzurro, ecco tutti i dettagli

Il Napoli si sta concentrando molto di più sulla difesa che sugli altri reparti. Leonardo Spinazzola in questo momento sta effettuando le visite mediche a Villa Stuart e con molta probabilità prenderà il posto di Mario Rui, destinato alla cessione.

Il terzino potrebbe tornare in Portogallo dopo una lunga esperienza in Italia. Ma oltre a Spinazzola, il club partenopeo ha concluso anche gli arrivi di Rafa Marin, che oggi anche lui effettuerà le visite mediche, e di Alessandro Buongiorno.

Per l’attacco si dovrà attendere la cessione di Victor Osimhen, mentre il reparto meno ‘toccato’ sembra essere il centrocampo. Antonio Conte vuole rigenerare Lobotka e Anguissa, affidandogli le chiavi della squadra. Michael Folorunsho probabilmente sarà il primo subentrante ed è possibile anche che resti Gaetano. I ritiri di Dimaro e Castel di Sangro su questo punto di vista diranno molto.

Ma nelle ultime ore è venuta fuori una notizia dalla Germania riguardo un possibile ribaltone del Napoli. Nel mirino del club partenopeo, infatti, è finito Emre Can, ex centrocampista della Juventus oggi al Borussia Dortmund, con il quale ha giocato la finale di Champions League a Wembley persa contro il Real Madrid.

Napoli, interesse per Emre Can: il Borussia Dortmund ha già fissato il prezzo

Secondo quanto riferito dalla ‘Bild’, Emre Can è finito nel mirino del Napoli come del resto è già accaduto in passato. Il Borussia Dortmund si è già convinto di vendere il centrocampista tedesco e ha già fissato il prezzo compreso tra i 10 e i 15 milioni di euro. Classe ’94, Can ha un contratto valido con il Dortmund fino al 30 giugno 2026.

Emre Can sembra aver rotto definitivamente con il club e con l’ambiente, pur indossando la fascia di capitano. Il Borussia Dortmund, tra l’altro, è molto vicino all’acquisto di Pascal Groß dal Brighton, che occupa proprio lo stesso ruolo di Can.

L’ex Juventus potrebbe essere un gran bell’acquisto per il centrocampo del Napoli. Nel corso della sua carriera ha dimostrato una grande aggressività in campo unita a una buona qualità e un’intelligenza tattica fuori dal comune.

Non a caso, in più di un’occasione è stato utilizzato addirittura da difensore centrale. Durante Euro 2024 ha collezionato 4 presenze segnando 1 gol, nel 5-1 della prima partita contro la Scozia. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare delle novità importanti.