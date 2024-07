Buongiorno al Napoli, ma a sorpresa Criscitiello attacca: c’entra Conte!

Il giornalista e direttore di Sportitalia ha parlato del colpo Buongiorno, ma a sorpresa ha criticato il Napoli, mentre ha elogiato Conte.

Sono giorni frenetici per il calciomercato del Napoli, con la dirigenza partenopea che sta lavorando a pieno ritmo per regalare al nuovo allenatore, Antonio Conte, tutti gli acquisti richiesti. Il presidente Aurelio De Laurentiis – dopo la disastrosa annata appena conclusa – non ha voluto correre rischi e si è affidato al miglior tecnico libero su piazza. Ora, però, bisogna costruire la squadra richiesta da mister Conte e il Napoli lo sa.

Ecco perché in queste ore è stato definito l’acquisto di Alessandro Buongiorno dal Torino. Il difensore sarà il perno della retroguardia azzurra. Anche l’investimento è stato di quelli importanti: circa 38 milioni di euro bonus inclusi. Una spesa importantissima, che probabilmente risulteranno tra le più alte in questa sessione di mercato.

Buongiorno non sarebbe mai arrivato al Napoli senza Conte, la convinzione di Michele Criscitiello

Eppure, nonostante il colpo decisamente sensazionale, c’è chi ha colto l’occasione per sottolineare quanto ci sia qualcosa di sbagliato nell’operato della società napoletana. Si tratta del giornalista e direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello. che nel corso del suo editoriale per il TG sportivo ha commentato l’acquisto di Buongiorno da parte del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Buongiorno senza Conte non sarebbe mai arrivato. In queste condizioni avrebbero rifiutato in molti, invece, Conte sta sistemando tutto il mercato azzurro. Così sarà fino a fine agosto. Conte sceglie il calciatore, Conte lo chiama, Conte parla con gli agenti e Conte decide anche a che ora si deve fare il caffè nello spogliatoio. Un uomo solo al comando fin quando De Laurentiis capirà che non deve soffrire di gelosie”.

Insomma Michele Criscitiello sottolinea come sia Conte a decidere tutto al Napoli, acquisti e cessioni, e anche di come la sua presenza stia spostando gli equilibri nelle scelte di calciomercato. Nulla di male, ma sarebbe anche il caso di sottolineare come anche l’operato della società, mai come stavolta a supporto del tecnico scelto, stia dando i frutti sperati.

Anche il lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna fin qui è stato decisivo ai fini dell’arrivo del nuovo difensore in azzurro. Con serrate trattative con il Torino e addirittura summit notturni con l’agente del calciatore, Beppe Riso. Minimizzare il lavoro che si sta facendo al Napoli, di lungimirante programmazione, al solo Antonio Conte sarebbe forse troppo riduttivo per descrivere come i partenopei stiano tornando a essere una seria minaccia per tutte le avversarie del campionato di Serie A.