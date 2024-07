Accostato al Napoli, doccia gelata per Conte: l’annuncio dell’agente

Parole che sanno di blocco totale per quanto riguarda un possibile trasferimento: le parole dell’agente hanno gelato anche Davide Manna.

Non sono pochi i nomi accostati al Napoli per questa sessione estiva di calciomercato. Tra questi anche Vitor Roque, centravanti del Barcellona sul quale hanno messo gli occhi diversi top club d’Europa. Tra questi c’è anche il Napoli che lo avrebbe individuato come attaccante ideale per costruire un comparto offensivo anche per il futuro.

Se fino a qualche settimana fa sembrava che il club azzurro potesse concretamente lavorare per portarlo all’ombra del Vesuvio, le cose ad oggi sembrano essere molto diverse. A parlare è stato infatti l’agente del giocatore, Andre Cury, che ai microfoni di Tuttomercatoweb ha provato a spiegare la situazione del suo assistito.

Accostato al Napoli, l’agente di Vitor Roque spegne il mercato

“Ad ora rimane. Vitor Roque intende ripartire dal Barcellona“, ha spiegato l’agente del ragazzo andando cosi a bloccare ogni tipo di discorso legato ad un possibile addio alla squadra catalana.

“Sono stati sei mesi difficili ma la prossima stagione rimarrà a Barcellona. È molto contento e vuole ripartire da li”, ha ancora detto Cury. “È arrivato a gennaio. È normale che ci voglia un periodo di adattamento, la prossima stagione troverà più spazio”, ha concluso l’agente.