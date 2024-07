Mistero Di Lorenzo, arriva la decisione a sorpresa: cambia il programma

Continua il rebus sul futuro del difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo. Le ultime indiscrezioni sul calciatore lasciano sorpresi.

In casa Napoli continua a tenere banco il futuro del capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo. Questi era impegnato fino a pochi giorni fa ad Euro 2024, ma nelle ultime settimane più volte sono arrivate bordate da parte del procuratore con il calciatore che sembrava deciso a lasciare Napoli.

Dopo incontri e colloqui tra Di Lorenzo e l’agente con Antonio Conte e lo stesso Aurelio De Laurentiis sembrava esserci una grande apertura verso la permanenza ma negli ultimi minuti è arrivato un annuncio che ha spiazzato e sicuramente preoccupato tutti. Era indetta per martedi la conferenza stampa di Mario Giuffredi, agente del capitano azzurro: per tutti doveva essere la conferenza con l’annuncio dell’ufficialità della permanenza a Napoli. Ora però sembrerebbe cambiato tutto.

Napoli-Di Lorenzo, ora che succede?

Come riporta il giornalista Alfredo Pedullà sul proprio account X Giuffredi avrebbe cancellato questa conferenza stampa. Non si conoscono i motivi di questa decisione e nessuno sa se si tratti solo di un imprevisto o se ci sia dietro altro. Addirittura qualcuno sui social afferma di un possibile rilancio della Juve per convincere il Napoli e il calciatore a cedere.

Al momento non sappiamo di più, ma nelle prossime ore potrebbero esserci aggiornamenti con la vicenda Di Lorenzo che sta regalando ogni volta diversi colpi di scena. Ecco il tweet di Alfredo Pedullà: