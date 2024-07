“L’affare legato a Buongiorno è ormai ai dettagli”: l’annuncio fa sognare i tifosi azzurri

Sono ore calde per il passaggio di Alessandro Buongiorno al Napoli. Di seguito le ultimissime sull’operazione.

Il Napoli è pronto a ripartire e vorrebbe farlo alla grande dopo l’annata molto difficile. Tra le file azzurre, c’è l’assoluta necessità di mettere alle spalle un periodo molto complesso. L’obiettivo della dirigenza è ormai chiaro: competere ad alti livelli. Per fare ciò, è stato necessario ingaggiare Antonio Conte, il quale ha già posto la propria firma nero su bianco e svolto la conferenza stampa di presentazione. Dopo ciò, è giunto il momento di concentrarsi sul campo e sarà necessario intervenire anche sul mercato.

Proprio in questa direzione, la società azzurra starebbe lavorando a diverse operazioni. In modo particolare, l’obiettivo dei dirigenti è quello di soddisfare le richieste di Antonio Conte. Quest’ultimo, fin dal suo arrivo, ha chiesto alcuni rinforzi in difesa individuando Alessandro Buongiorno come l’uomo ideale. Non a caso, il DS Manna ha aumentato i contatti con il Torino per assecondare la primissima richiesta del neo tecnico. A tal proposito, Walter De Maggio ha analizzato nuovamente l’affare.

De Maggio: “Il Napoli è ai dettagli per Buongiorno. L’accordo è vicino”

Alessandro Buongiorno è sempre più vicino al Napoli. Il difensore del Torino è rientrato da poco dall’Europeo con la Nazionale Italiana, dove però non è mai sceso in campo. Terminata tale parentesi, il calciatore è pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera. Infatti, l’approdo in Campania è ormai ad un passo. A tal proposito, Walter De Maggio è intervenuto su “Radio Kiss Kiss Napoli” analizzando la situazione. Di seguito le sue parole.

“Il Napoli è molto attivo sul mercato e starebbe provando a chiudere diverse operazioni. Ormai, l’affare legato ad Alessandro Buongiorno è ai dettagli. Il club azzurro ha provato ad inserire Ostigard e Simeone nella trattativa, ma poi l’accordo è stato trovato sulla base di 35 milioni più 5 di bonus”.

Naturalmente, si tratta di un investimento importante per il Napoli. Infatti, sopratutto la difesa azzurra doveva essere puntellata a causa dei tanti errori visti durante la scorsa annata. Il difensore del Torino vanta ottime qualità fisiche e tecniche, le quali gli hanno permesso di diventare uno dei migliori nel suo ruolo. I margini di crescita continuano ad essere molto elevati, motivo per il quale lavorare con Antonio Conte potrebbe permettere ad Alessandro Buongiorno di migliorare ancor più.