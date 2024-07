Napoli, Manna piazza un altro rinnovo: c’è la firma

Oltre alle varie trattative di mercato, in casa Napoli si lavora anche ad alcuni rinnovi di contratto. In giornata è arrivata la firma sul contratto per l’azzurro.

In casa Napoli c’è particolare attenzione ad ogni singola situazione, con il DS Manna che non sta lasciando nulla al caso. Difatti il dirigente del Napoli sta lavorando sia sulle trattative in entrata ed in uscita, ma anche a vari rinnovi.

Nel corso dei giorni scorsi, è arrivato qualche rinnovo, e nella giornata odierna ne è stato piazzato un altro.

Napoli, ufficializzato un altro rinnovo di contratto: di chi si tratta

Sono giorni intensi in casa Napoli, con diverse situazioni che si avviano verso la risoluzione. Oltre alle varie trattative di mercato, il DS Manna è impegnato anche sul fronte rinnovi. Nei giorni scorsi è stato ufficializzato quello di Christian Garofalo, e nella giornata odierna ne è arrivato un altro. Come annunciato dall’agenzia GEV Sport, Emmanuele De Chiara ha siglato il primo contratto da professionista con il Napoli. L’agenzia che cura gli interessi di De Chiara ha annunciato tramite il proprio profilo IG questa firma.

Il centrocampista si è ben contraddistinto nel corso di questa stagione nel campionato Primavera 2 e nella Coppa Italia Primavera. Il Napoli crede molto nelle potenzialità del giovane centrocampista, e per questo ha deciso di proporre a De Chiara il primo contratto da professionista. Dunque prosegue il lavoro di Manna anche sul fronte giovanili, con diversi rinnovi che stanno arrivando ed altri che sono imminenti.