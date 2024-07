Napoli, colpo di scena Popovic: la decisione finale di Conte

Il Napoli ha preso la decisione su Matija Popovic, trequartista serbo nell’ultima stagione in prestito al Monza

Matija Popovic è arrivato al Napoli la scorsa stagione ed è stato al Monza per sei mesi prima di firmare un contratto quinquennale con il club partenopeo. Nei primi mesi in Italia non ha lasciato il segno, con sole cinque presenze in Primavera 1 per un totale di 109′.

Il serbo, classe 2006, avrà comunque tempo e modo per mettersi in mostra. Il Napoli per ingaggiarlo ha superato la concorrenza di diversi top club e crede molto nel giocatore, già nel giro delle nazionali giovanili della Serbia.

E’ chiaro che senza Coppe Europee, sarà molto difficile per il Napoli garantire un posto fisso in prima squadra a Popovic. La sensazione è che debba andar via in prestito per giocare con continuità, magari proprio in Italia. Ma è chiaro che con l’arrivo di Antonio Conte tutte le decisioni prese possono cambiare da un momento all’altro.

Ed è proprio quello che sta succedendo con il trequartista serbo, desideroso di giocare con continuità e dimostrare il suo valore. Fin qui, infatti, è stato un oggetto misterioso, ma nel ritiro di Dimaro potrebbero già cambiare le cose.

La decisione del Napoli su Popovic

Stando a quanto riferito da Pasquale Giacometti su ‘X’, giornalista di Spazio Napoli, Popovic sarà aggregato al ritiro di Dimaro agli ordini di Antonio Conte. L’intenzione del club partenopeo è quella di valutarlo da vicino, tenendolo nei primi sei mesi dove farà la spola tra prima squadra e Primavera. Nel mercato di gennaio si valuterà se tenerlo oppure cederlo in prestito.

Una decisione importante, considerando che il Napoli dovrà lottare in Primavera 2 per la promozione in Primavera 1. Le ultime notizie riferiscono di una scelta già fatta per la panchina della Primavera, con l’incarico assegnato a mister Dario Rocco dopo l’addio ad Andrea Tedesco. Il Napoli vuole assolutamente essere promosso e lasciare la cadetteria e Popovic potrà dare una grossa mano. Quantomeno nella prima parte di stagione.

Rocco già al Benevento ha dimostrato di avere uno stile di gioco offensivo interessante, che potrà fare molto comodo a Popovic nel suo adattamento in Italia. Il trequartista serbo, inoltre, avrà l’occasione di allenarsi con la prima squadra ed essere seguito da vicino da Conte. E chissà che non possa ritenerlo pronto per l’esordio in Serie A. Non resta che attendere il ritiro di Dimaro.