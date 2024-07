Spinazzola, c’è il sì del calciatore per concludere l’operazione: ad un passo l’accordo finale!

Leonardo Spinazzola è pronto a vestire la maglia del Napoli. L’ormai ex Roma vestirà la maglia azzurra per i prossimi mesi.

Il Napoli continua a muoversi sul mercato e lo fa in modo molto concreto. Il lavoro del DS Manna è stato fin qui molto importante, ancor più a causa delle tante situazioni “delicate” da risolvere. Uno dei reparti da puntellare è senza dubbio la difesa, all’interno della quale son presenti profili “poco idonei”.

A tal proposito, la società azzurra starebbe pensando di mettere a segno un colpo importante. L’avvento di Antonio Conte avrebbe cambiato le visioni della società, con quest’ultima che risulterebbe interessata anche ai parametri zero. Non a caso, si starebbe lavorando per l’acquisto di Leonardo Spinazzola.

Mercato Napoli, sprint finale per Spinazzola: le ultime

In casa Napoli è tempo di mettere a segno diversi colpi importanti. Il primo di questi potrebbe essere proprio Leonardo Spinazzola, ormai ex calciatore della Roma. Come riportato da “Il Mattino” il calciatore è apparso molto entusiasta di lavorare con Antonio Conte, vista la mentalità vincente del tecnico. Prima di mettere nero su bianco la propria firma, sarà necessario raggiungere un accordo economico.

Al momento, le parti sono molto vicine alla chiusura dell’operazione. Ciò nonostante, però, l’entourage chiede un biennale secco mentre il club azzurro preferirebbe un anno di contratto con opzione per il secondo. Le cifra sarebbero leggermente più alte di quelle percepite a Roma (3 milioni di euro a stagione) ma spalmate in più anni e con diversi bonus.