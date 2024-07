Kvara torna in Georgia: accoglienza meravigliosa dopo l’impresa a Euro2024 – VIDEO

Khvicha Kvaratskhelia è stato grande protagonista a Euro2024 con la sua Georgia: dopo l’eliminazione agli ottavi di finale contro la Spagna, accoglienza super in patria.

Tra le grandi sorprese del Campionato Europeo 2024 c’è senza dubbio la Georgia dell’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia. Alla prima partecipazione nella fase finale di una competizione internazionale, la selezione guidata dal Commissario Tecnico Willy Sagnol ha saputo stupire tutti, staccando addirittura il pass per gli ottavi di finale, salvo poi sbattere contro la Spagna che, frattanto, si sta confermando come una delle principali indiziate a vincere il torneo.

Kvaratskhelia è stato grande trascinatore, confermando quello che è il suo enorme talento in una vetrina così importante come quella di Euro2024. Una prova di orgoglio, quella del numero 77 azzurro e di tutti i suoi compagni di Nazionale, che ha scaldato il cuore di un intero Paese, che in queste ore riaccoglie i propri beniamini con un entusiasmo enorme.

Euro 2024, la Georgia fa rientro in patria: l’accoglienza per Kvara e compagni

Grande festa in Georgia, in queste ore, per il rientro della Nazionale di Khvicha Kvaratskhelia dalla grande impresa messa a segno a Euro 2024.

Le immagini che arrivano dalla Georgia sono straordinarie: un grande entusiasmo per il ritorno degli uomini di Willy Sagnol, che sono stati accolti da tante persone che si sono riversate in strada per salutare tutti i calciatori.

Di seguito, le immagini della grande festa: