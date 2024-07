Ultime notizie Napoli, dopo Greenwood la Lazio si inserisce per un altro obiettivo

La Lazio di Claudio Lotito entra a gamba tesa sul mercato del Napoli: dopo Greenwood, nome accostato agli azzurri, il club capitolino è pronto a fare irruzione per un altro obiettivo.

Oltre il Napoli, anche la Lazio cerca il riscatto dopo una stagione anonima. Dopo l’addio a sorpresa a Igor Tudor, che era subentrato a sua volta al dimissionario Maurizio Sarri, la società biancoceleste riparte da Marco Baroni, tecnico che bene ha figurato nel corso della sua ultima esperienza tra le fila dell’Hellas Verona. Claudio Lotito vuole mettergli a disposizione una rosa di ottimo livello, con l’ambizione di tornare competitivi per una compagine che, nell’anno del terzo Scudetto del Napoli, è finita seconda in classifica.

Negli ultimi giorni, è emerso il nome di Greenwood, per cui la Lazio cerca di anticipare la concorrenza, compresa quella del Napoli, che comunque cerca un rinforzo offensivo per il 3-4-3 che ha in mente Antonio Conte. Ma non solo: i capitolini avrebbero messo gli occhi su un altro calciatore accostato nelle scorse settimane al sodalizio guidato dal presidente Aurelio De Laurentiis, ossia Gudmundsson.

Calciomercato Napoli, la Lazio vuole Gudmundsson: la situazione

La Lazio, dopo Greenwood, si inserisce anche nella corsa per Gudmundsson del Genoa, calciatore accostato nelle scorse settimane anche al Napoli di Antonio Conte.

A fare il punto della situazione è il giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto, secondo cui la società biancoceleste si è iscritta alla corsa per l’attaccante rivelazione nella sorsa stagione, di proprietà del Genoa.

Di seguito, quanto evidenziato dal giornalista sul suo profilo X / Twitter:

“Interesse della Lazio per Albert Gudmundsson. Nelle ultime ore il club biancoceleste ha sondato la situazione dell’islandese con il Genoa. Primi contatti per capire la fattibilità dell’operazione”.

Il mercato della Lazio, dunque, sembra quasi intrecciarsi con quello del Napoli: due compagini alla ricerca di riscatto e, per questo, sulle tracce di colpi anche importanti.