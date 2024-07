Novità sull’affare Spinazzola: spunta un dubbio in casa Napoli

Da diversi giorni, il Napoli ha messo gli occhi su Leonardo Spinazzola per rinforzare l’out mancino. In casa Napoli inizia ad emergere qualche dubbio sul terzino italiano.

In casa Napoli proseguono le trattative di mercato, con il DS Manna pronto a finalizzare i primi colpi in entrata. Tra questi potrebbe esserci Leonardo Spinazzola, appena svincolatosi dalla Roma.

Le parti sono al lavoro per trovare l’accordo sul contratto, e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi. Un dubbio però starebbe rallentando l’affondo del Napoli.

Napoli, si riflette su Spinazzola: un dubbio attanaglia gli azzurri

Nel corso delle ultime settimane, il Napoli ha iniziato a guardare con particolare attenzione alla situazione di Leonardo Spinazzola. Il terzino italiano non ha rinnovato il proprio contratto dalla Roma, e da oggi fa parte ufficialmente degli svincolati. Ciò rappresenta un’opportunità per il Napoli, che potrebbe assicurarsi a parametro zero un terzino esperto. In queste ore però un dubbio starebbe rallentando l’affare, come annunciato da Nicolò Schira a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Spinazzola è un calciatore che piace agli azzurri, visto che Mario Rui è in uscita. Il giocatore non si discute, ma l’unico dubbio riguarda le sue condizioni fisiche. Nel corso della carriera, Spinazzola ha avuto tanti infortuni. I partenopei essendo impegnati solamente in Serie A e Coppa Italia però potrebbero dosarlo tra i vari impegni. Nonostante questo dubbio, l’affare resta possibile”.

Il Napoli ha dunque qualche dubbio sulla tenuta fisica di Leonardo Spinazzola, che è reduce da alcuni infortuni piuttosto importanti. Proprio questi infortuni, hanno ridotto sensibilmente il minutaggio di Spinazzola, portando la stessa Roma a rinunciare al suo rinnovo di contratto. Gli azzurri sembrano però convinti nell’affondare il colpo, nonostante i tanti problemi fisici accusati dal laterale italiano. Inoltre avendo una stagione con pochi impegni, Conte potrebbe dosare Spinazzola alla perfezione, alternandolo con Olivera.

Come ben sappiamo ormai, il Napoli è alla ricerca di un’acquirente per Mario Rui, che saluterà gli azzurri dopo diverse stagioni. Essendo un acquisto a parametro zero, è probabile che il Napoli non aspetti la cessione di Mario Rui, ma finalizzi l’accordo a prescindere. D’altronde Conte vorrà avere il terzino a disposizione già dal ritiro di Dimaro, anche per testare le sue condizioni fisiche da vicino. Insomma, nonostante qualche dubbio legato alle condizioni fisiche, il Napoli è pronto a chiudere il colpo Spinazzola. Nei prossimi giorni potrebbe essere chiuso l’accordo tra la dirigenza azzurra ed il giocatore, che sarà poi ufficializzato sui social.