Conte blinda Anguissa: svelata la reazione del centrocampista del Napoli

Frank Zambo Anguissa è stato blindato da Antonio Conte: il quotidiano svela come ha reagito l’ex Fulham alla decisione del tecnico leccese.

Saranno settimane decisive per capire come sarà costruito il nuovo Napoli firmato Antonio Conte, la cui parola avrà sempre un certo peso nelle scelte e nelle strategie della società, sul mercato e, evidentemente, non solo. Il tecnico lavora a braccetto con Giovanni Manna per costruire l’organico che avrà il compito di riportare il Napoli ai vertici in maniera, possibilmente, istantanea. Questo è l’obiettivo che si è posto il tecnico leccese che, nel corso della presentazione a Palazzo Reale tenutasi lo scorso mercoledì, ha posto paletti importanti sul progetto.

Di Lorenzo e Kvaratskhelia sembrano essere le due colonne del Napoli del futuro, ma in queste ore è trapelato colui che sarà un altro punto di riferimento per l’ex Commissario Tecnico della Nazionale, ossia Frank Zambo Anguissa. Nella giornata di ieri, domenica 30 giugno, è stata diffusa la notizia secondo cui Conte ha respinto l’assalto dall’Arabia Saudita per il centrocampista ex Fulham, ritenendolo imprescindibile per il suo progetto. Qual è stata la reazione del centrocampista a fronte di questa decisione? A fare chiarezza è La Gazzetta dello Sport, svelando il punto di vista del calciatore in seguito a questa mossa da parte del leccese, che sembra aver comunque incassato il gradimento da parte del centrocampista azzurro, che vuole a tutti i costi una stagione da protagonista dopo un’annata a dir poco da dimenticare.

News SSC Napoli, Anguissa pronto a lavorare per Conte: le ultime

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela le ultime novità inerenti a Frank Zambo Anguissa, per cui è stata respinta l’offerta da parte di un club della Saudi Pro League (campionato dell’Arabia Saudita, ndr).

Di seguito, quanto evidenziato dal quotidiano a tal riguardo:

“Frank Zambo Anguissa non ha avuto dubbi appena si è intravista la possibilità dell’arrivo dell’allenatore leccese. Era stato fortemente tentato da un’offerta araba, in particolare dall’Al-Nassr, la squadra in cui gioca Cristiano Ronaldo. Ora il 28enne camerunense ha colto l’opporturnità di rilanciarsi come perno del centrocampo del Napoli”.

L’ex Fulham, dunque, non vedrebbe l’ora di lavorare con Antonio Conte, malgrado l’offerta dell’Al Nassr che, da un punto di vista strettamente economico, è stata certamente una forte tentazione per un calciatore che è a caccia del riscatto dopo una stagione assolutamente da dimenticare, così come quella di quasi tutti i suoi compagni di squadra. Il veto di Conte, a tal riguardo, è servito a motivare ulteriormente il numero 99 azzurro.