Futuro Gaetano, interesse di un club di A: è sfida col Cagliari

Il futuro di Gianluca Gaetano è in bilico, ma potrebbe essere ancora lontano dal Napoli. Sul centrocampista c’è il Cagliari, ma si registra l’interesse di un altro club di Serie A.

Nel corso del mercato invernale, il Napoli ha ceduto in prestito il centrocampista Gianluca Gaetano al Cagliari. Nell’arco della seconda parte di stagione, Gaetano si è messo mostra, trascinando con le sue prestazioni il Cagliari verso la salvezza.

Per Gaetano ora c’è il rientro al Napoli, con Antonio Conte che lo valuterà attentamente durante il ritiro estivo. Per Gaetano però si prospetta una nuova cessione, con un altro club di Serie A interessato oltre al Cagliari.

Napoli, Gaetano conteso da diversi club: oltre al Cagliari c’è un altra pretendente in Serie A

In casa Napoli sale l’attesa per il ritiro di Dimaro-Folgarida, dove si porranno le basi dell’avventura di Antonio Conte in azzurro. Nel ritiro saranno valutati diversi azzurri, tra cui anche Gianluca Gaetano. Il centrocampista spera di convincere Conte a puntare su di lui, ma le chance sono poche ad oggi. Difatti per Gaetano è molto probabile una nuova cessione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, oltre all’interesse noto del Cagliari, ci sarebbe stato anche l’inserimento del Parma di Fabio Pecchia. I due club lotteranno per la salvezza nella prossima stagione, e Gaetano potrebbe essere un’arma importante durante questa lotta.

Ovviamente l’ultima parola spetterà ad Antonio Conte, che valuterà minuziosamente le prestazioni di Gaetano durante il ritiro estivo del suo Napoli. A quel punto saranno tirate definitivamente tirate le somme sul futuro di Gaetano. Ad oggi le probabilità di permanenza in azzurro sono veramente basse, con la nuova cessione che è molto vicina. Ovviamente nel mondo del calcio le situazioni cambiano improvvisamente, e quindi tutto può essere ancora ribaltato. Molto dipenderà dalla valutazione e dalla percezione che avrà Conte da Gaetano durante il ritiro estivo. Se Gaetano riuscisse a convincere Conte, potrebbe anche restare in rosa come comprimario.

In caso contrario, è pronta una nuova cessione, che probabilmente sarà nuovamente in prestito, anche se non è da escludere a priori una cessione a titolo definitivo. Il Cagliari attualmente è in pole per il suo acquisto, visto che Gaetano è anche molto riconoscente nei confronti del club sardo per la chance datagli. Alla finestra c’è però anche il Parma, che forte di un progetto piuttosto ambizioso nel medio-lungo termine, potrebbe far vacillare il centrocampista del Napoli. Le prossime settimane saranno cruciali per il futuro di Gaetano, con Cagliari e Parma particolarmente attenti ad ogni evoluzione.