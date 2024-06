Accostato al Napoli, ora è ad un passo dalla Juve: cifre e dettagli

Il DS Giovanni Manna ha diversi nomi sul proprio taccuino per rilanciare il Napoli. Uno di questi è quasi sfumato, con il suo passaggio alla Juventus ormai vicino.

Dopo l’ultima stagione piuttosto deludente e fallimentare, per il Napoli è tempo di ripartire. Per rilanciare il progetto sportivo, De Laurentiis ha deciso di affidarsi a Giovanni Manna ed Antonio Conte.

Il DS è al lavoro già da settimane per rinforzare la squadra, ma ovviamente non tutti gli obiettivi potranno essere acquistati. Uno di loro è vicino al trasferimento alla Juventus di Giuntoli.

Napoli, un obiettivo è vicino alla Juventus: affare in dirittura d’arrivo

Nel corso del mercato estivo, ci si aspetta molto dal Napoli, ma non solo. Difatti anche altri top club sono al lavoro per rinforzarsi per poter dare la caccia all’Inter di Simone Inzaghi. Tra i club più attivi sul mercato oltre gli azzurri c’è la Juventus, che è vicina ad acquistare un obiettivo del Napoli. Come riporta Sky Sport, i bianconeri sono vicini alla chiusura dell’affare col Nizza per Khephren Thuram. Il centrocampista francese era finito nel mirino del Napoli negli scorsi mesi, salvo poi uscire nel corso delle ultime settimane in favore di altri nomi. La Juventus ne ha approfittato, ed è pronta ad assicurarsi Thuram per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Il Napoli aveva pensato a Thuram per dare qualità ed equilibrio al proprio centrocampo, soprattutto visto l’addio a parametro zero di Piotr Zielinski. Con l’attenzione rivolta alla scelta del nuovo allenatore – ricaduta poi su Antonio Conte – i piani del Napoli sono cambiati. Difatti gli azzurri si sono defilati nella corsa per il talentuoso centrocampista del Nizza, per virare su altri profili più congeniali per l’ideologia tattica di Conte. Il DS Manna continua a tenere d’occhio vari profili per rinforzare il centrocampo, tra cui anche Ramadani del Lecce.

Sicuramente Thuram sarebbe stato un colpo che avrebbe infiammato la tifoseria, ma in casa Napoli si è deciso di abbandonare questa pista per virare su altri obiettivi. Attualmente poi le priorità del Napoli sono in altri reparti, ossia quello difensivo e quello offensivo, dove ci si aspettano molte trattative in entrata e in uscita. Il reparto di centrocampo sarà l’ultimo ad essere toccato dal DS Manna, che avrà poco da aggiungere se non qualche comprimario ai titolari. Inoltre alla base sono rientrati anche Folorunsho e Gaetano, che saranno valutati nel ritiro da Antonio Conte. Dunque ad oggi Thuram non sarebbe servito al Napoli, come invece serviva alla Juventus.