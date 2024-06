Ultim’ora Napoli, patto tra Osimhen e De Laurentiis: di cosa si tratta!

In casa Napoli tiene ancora banco il futuro di Victor Osimhen, il calciatore ha un accordo con il patron De Laurentiis.

Victor Osimhen lascerà Napoli, come chiaramente fatto intendere dallo stesso Antonio Conte nella conferenza stampa tenutasi ieri al Palazzo Reale. Il mister pugliese è stato chiaro: “Osimhen è un calciatore top, da ammirare, per lui c’erano però accordi presi antecedentemente al mio arrivo, motivo per cui non sono potuto intervenire”. Insomma, il rinnovo ponte di dicembre ha segnato una strada, una strada che in tempistiche più o meno brevi verrà percorsa.

Ovviamente, Aurelio De Laurentiis e lo stesso Conte si augurano che non ci voglia molto, dalla cessione del nigeriano dipenderanno le strategie della società. Il Napoli è infatti un club sano, ma i milioni legati all’ex Lille sono tanti, tantissimi, inutile nasconderlo.

Patto ADL – Osimhen, il giornalista si sbilancia: il Napoli ha deciso per la cessione

Ad oggi, la questione Osimhen non si è ancora risolta. La cessione del nigeriano dovrà ancora attendere, con le indiziate che restano sempre le stesse. Sono infatti poche le società top a potersi permettere l’ingaggio del nigeriano, che ha anche un costo di cartellino elevato vista la clausola da 120 milioni presente nel contratto.

Una clausola che ad oggi ha frenato le pretendenti. Nonostante ciò, una clamorosa novità in merito è stata svelata da Fabrizio Romano, massimo esperto di calciomercato, che attraverso il suo canale Youtube ha fatto il punto della situazione:

“Il Napoli ha iniziato ad aprire anche ad una cessione per una cifra inferiore ai 120 milioni della clausola rescissoria presente nel contratto di Osimhen. C’è un accordo tra De Laurentiis ed il giocatore per trovare una soluzione, anche ad un prezzo inferiore a quello sopracitato appunto, una sorta d’accordo d’onore. La situazione ad oggi è calma, ma a breve potrebbero farsi avanti: PSG, Manchester United ed Arsenal e qualche altro club di Premier League” – – Romano ha poi aggiunto: “La cessione di Osimhen darebbe un grande impulso al mercato, ma il Napoli non necessita disperatamente di quei soldi. Il club di De Laurentiis gode di una situazione finanziaria fantastica”.

Clausola o meno, il destino di Osimhen sembra quindi segnato. In pochi club potrebbero permettersi il calciatore, tra questi il Paris Saint Germain e quelli inglesi. Con la Premier League, da sempre sogno del nigeriano, che potrebbe avere la meglio sulle sirene francesi.