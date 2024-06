Conte scrive ai tifosi del Napoli: messaggio speciale dopo la presentazione – FOTO

Antonio Conte ha voluto lanciare un messaggio ai tifosi azzurri. Le parole del tecnico dopo la presentazione ufficiale.

L’avventura di Antonio Conte al Napoli è ufficialmente iniziata. Per la prima volta dopo la firma, l’allenatore italiano si è calato nel mondo azzurro. Tutto ciò, è stato ovviamente possibile grazie alla presentazione andata in scena all’interno del Palazzo Reale della città. Il neo tecnico si è “sbottonato” su alcune domande dei giornalisti, i quali gli hanno anticipato il calore che l’intera piazza gli trasmetterà nel corso dei mesi.

Una prima dimostrazione d’amore è però già arrivata. Infatti, all’esterno del luogo dove si è svolta la presentazione, c’erano molti tifosi azzurri ad aspettare il tecnico. Quest’ultimo, non è uscito per un saluto e ciò ha scatenato l’ira dei sostenitori partenopei. A distanza di qualche ora, però, l’allenatore italiano ha voluto spiegare l’avvenimento dimostrando tutta la propria vicinanza al popolo che l’ha accolto alla grande.

Conte ringrazia i tifosi azzurri: l’annuncio social del tecnico

Le strade di Antonio Conte e del Napoli si sono ufficialmente unite. Dopo la firma posta nero su bianco negli ultimi giorni, è arrivata anche la presentazione ufficiale del nuovo allenatore azzurro. Il tutto è andato in scena all’interno del Palazzo Reale della città, proprio come avviene per le più grandi cerimonie in assoluto. L’avvenimento ha scatenato la felicità del popolo campano, il quale si è recato all’esterno del complesso per sostenere il condottiero in uno dei giorni più importanti.

Al termine della presentazione ufficiale, non c’è stata l’uscita di Antonio Conte per il saluto riservato ai tifosi. Tutto ciò, non è stato digerito dai sostenitori, i quali hanno analizzato la situazione in modo “negativo”. A distanza di qualche ora, l’allenatore azzurro tramite una storia sul proprio profilo “Instagram” ha voluto spiegare il perché della mancata uscita dinanzi al pubblico presente. Di seguito le sue parole.

“Vi avrei voluto ringraziare di persona per il caloroso benvenuto ma purtroppo per motivi di ordine pubblico non e stato possibile. Avrò tempo per ripagare il vostro affetto. Grazie veramente di cuore. Forza Napoli”.

Le parole usate da Antonio Conte sottolineano ancora una volta la felicità nell’iniziare questa nuova esperienza. Il tecnico è molto voglioso di iniziare a lavorare con il gruppo squadra per raggiungere obiettivi importanti. Infatti, l’allenatore è apparso molto felice dell’accoglienza riservata dall’intera popolazione.