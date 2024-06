Asse con il Bari, a sorpresa arriva un giocatore dal Napoli: è fatta

Dopo l’operazione Caprile, un altro affare sull’asse Napoli – Bari potrebbe prendere forma secondo le ultime indiscrezioni.

L’asse Napoli – Bari è caldo da ormai anni. La famiglia De Laurentiis si è appropriata di due piazze importanti del sud Italia in ambito calcistico e gli affari tra le due compagini sono stati molteplici. Non ultimo quello che ha visto il passaggio di Elia Caprile in azzurro, con il portiere che ha completato il suo percorso di crescita in quel di Empoli.

Una strada percorsa anche da Michael Folorunsho, oggi membro della rosa che sta partecipando ad Euro 2024 e che sabato sfiderà la Svizzera per l’accesso ai quarti di finale della competizione.

Napoli, Di Marzio svela: operazione fatta, il passaggio al Bari dal Napoli è chiuso

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, massimo esperto di calciomercato italiano, in queste settimane un altro affare tra le due società sarebbe stato definito, con un altro calciatore del Napoli pronto a formarsi in terra pugliese.

Si tratta di Nosa Edward Obaretin, centrale classe 2003 di proprietà del club partenopeo, nell’ultima stagione in prestito in Serie C, al Trento, dove ha collezionato ben 33 presenze condite da 2 goal. Il calciatore italiano, proseguirà il proprio percorso di crescita in Serie B, in una piazza importante come quella di Bari, per poi tentare con ogni probabilità il grande salto nel massimo campionato italiano.

Insomma, l’intenzione è chiara, la speranza altrettanto, quella di trovare un possibile e futuro centrale azzurro già in casa.