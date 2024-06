Mercato Napoli, salta il colpo per la difesa: arriva l’annuncio dell’agente

Colpo di scena per un obiettivo del Napoli? Le parole dell’agente lasciano riflettere, la situazione potrebbe diventare calda.

L’era Antonio Conte è iniziata, non sul campo, ma almeno sotto l’aspetto dirigenziale. Il tecnico pugliese, che con il suo ingaggio ha ridonato entusiasmo alla piazza, è a stretto contatto con il direttore sportivo Manna per delineare quello che sarà il prossimo Napoli.

Tra i settori che avranno bisogno del maggiore restyling, senza dubbio la difesa, vero tallone d’Achille del team partenopeo. In tal senso, non è un caso che il primo acquisto sia stato Rafa Marin, in arrivo dal Real Madrid e per cui manca solamente l’ufficialità.

Difesa Napoli, colpo di scena in vista? L’agente del calciatore esce allo scoperto

Conte è stato però chiaro, serviranno almeno 3 centrali, quindi, ne mancano due in proiezione. Questa sera, l’agente di uno degli obiettivi del club, potrebbe aver spento le speranze di acquisto da parte di Aurelio De Laurentiis.

L’agente di David Hancko, ha infatti rilasciato delle dichiarazioni piuttosto esplicite a Relevo:

“Tra tutti i club interessati, l’Atletico Madrid è per noi al primo posto, David ha il desiderio di giocare con il Cholo Simeone”.

Insomma, l’ex Fiorentina non dovrebbe tornare in Italia, ma approdare in Spagna, nella Liga spagnola. A quanto pare, quindi, il Napoli dovrà virare su altro.