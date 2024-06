“Juventus censurabile”, attacco a Giuntoli: cosa sta facendo nei confronti del Napoli!

In casa Napoli regna l’incertezza sul futuro di Giovanni Di Lorenzo. Le ultimissime sul futuro del capitano azzurro e non solo.

Da diverse settimane, in casa Napoli è scoppiato un vero e proprio caso. Giovanni Di Lorenzo, attualmente capitano azzurro, ha fatto sapere alla società di non essere più interessato a proseguire l’esperienza in Campania. Le parole non sono arrivate direttamente dal calciatore, in quanto ad analizzare la situazione ci ha pensato Mario Giuffedi, entourage del giocatore. Il procuratore ha sottolineato i motivi della possibile chiusura, non lasciando spazio ad un possibile permanenza.

Naturalmente, la società ha deciso di reagire con una presa di posizione molto forte. Infatti, la dirigenza ha sottolineato che il calciatore ha un contratto in corso, motivo per il quale bisognerà rispettarlo. Ciò nonostante, però, Mario Giuffredi ha continuato a lavorare per regalare una nuova sistemazione al proprio assistito. Tra i club più ambiti, c’è la Juventus con Cristiano Giuntoli che è in stretto contatto con il calciatore a causa dell’ottimo rapporto maturato in Campania. Nelle ultime ore, si è innalzato un vero e proprio polverone che riguarda l’ex DS azzurro.

Caso Di Lorenzo, Giuntoli doveva informare il Napoli: la situazione

Il caso Giovanni Di Lorenzo continua a creare problemi al Napoli. Il terzino azzurro, con ogni probabilità, lascerà la città a causa della propria volontà di sistemarsi altrove. Come riportato da “La Repubblica” uno dei club interessati al calciatore è senza dubbio la Juventus di Giuntoli. Il DS bianconero ha avviato i contatti con l’entourage per provare a strappare il difensore al club partenopeo. Di seguito l’analisi dettagliata del quotidiano.

“Censurabile anche il comportamento della Juve, se con Giuntoli ha offerto un imbarco a Di Lorenzo per agevolarne la fuga. Avrebbe dovuto informare il Napoli. Aprire la trattativa. Dimostrare che la sua società avesse sufficiente liquidità. Non meno di 25 milioni. Silenzio, invece”.

Il futuro di Giovanni Di Lorenzo, con ogni probabilità, verrà deciso solo al termine dell’Europeo. L’Italia non ha ancora raggiunto la qualificazione agli ottavi di finale, motivo per il quale il tutto è ancora in bilico. Gli azzurri scenderanno in campo stasera contro la Croazia, con il difensore azzurro che dovrebbe far parte nuovamente dell’undici titolare.

Solo una volta terminata la competizione, verrà deciso il futuro di Giovanni Di Lorenzo. Quest’ultimo, dopo le vacanze è chiamato a decidere e sopratutto a dare delle motivazioni importanti riguardanti la volontà di abbandonare la causa azzurra.