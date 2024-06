Hermoso al Napoli, possibile svolta! Decisione a sorpresa del giocatore

Il Napoli continua a puntare Mario Hermoso. Il difensore spagnolo è uno degli obiettivi del club per la difesa.

La rivoluzione del Napoli è già partita. I reparti da modificare son diversi, in modo particolare la difesa. Quest’ultima, ha sofferto in modo particolare nell’ultima stagione, motivo per il quale potrebbero esserci dei cambiamenti importanti. Non a caso, il lavoro della dirigenza azzurra è concentrato tutto su questa porzione di campo.

Da diverse settimane, si parla dei possibili obiettivi del Napoli per la difesa. Il primo nome resta sempre quello di Alessandro Buongiorno, ormai il prescelto da Antonio Conte. Oltre al difensore italiano, però, anche Mario Hermoso è tra gli obiettivi della società. Infatti, negli ultimi giorni si sarebbero intensificati i contatti con lo spagnolo.

Hermoso-Napoli, l’affare entra nel vivo: le ultime

Il Napoli continua a spingere per Mario Hermoso. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” il calciatore avrebbe preso una scelta importante legata al futuro. Di seguito l’analisi dettagliata del quotidiano.