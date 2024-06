Caprile racconta: “Non vedo l’ora di giocare nel Napoli!”, la rivelazione su Conte

Elia Caprile è entusiasta di iniziare la propria avventura con la maglia del Napoli. Le parole al miele dell’estremo difensore italiano.

Le strade di Elia Caprile e del Napoli si uniranno nella prossima stagione. Dopo la parentesi all’Empoli, l’estremo difensore è pronto ad iniziare la propria esperienza in Campania. L’ex Bari è apparso molto entusiasta per il futuro in azzurro, motivo per il quale ha provato a ringraziare nuovamente il club.

L’estremo difensore vanta ottime qualità tra i pali e solo. Si tratta di un calciatore che ha acquisito la giusta personalità negli ultimi anni, la quale gli tornerà sicuramente molto utile nella parentesi napoletana. A tal proposito, lo stesso calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti circa il suo futuro.

Elia Caprile, calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “TuttoSport” analizzando la propria felicità per l’esperienza in Campania che inizierà nella prossima stagione. Di seguito le sue parole.

“Non vedo l’ora di incominciare la stagione col Napoli. Arrivare in un top club è motivo di grande orgoglio per me. Vado lì per lavorare sodo con l’obiettivo di farmi trovare pronto e conquistarmi il mio spazio. Ho l’esuberanza tipica partenopea: sono molto estroverso, ma al tempo stesso puntiglioso e preciso come i veronesi”.

Su Folorunsho: “Sarà strano rivederlo in azzurro. Abbiamo condiviso un’avventura bellissima a Bari. Ha fatto un grandissimo campionato a Verona e si è meritato la chiamata in nazionale”.

Sul numero di maglia: “A Napoli è libera la 25… L’ho indossato a Empoli e ha un significato speciale per me. Io sono nato il 25 agosto e mio fratello Jacopo il 25 aprile. Non mi dispiacerebbe tenerlo. A Bari presi il 18 perché era la data di nascita di mio papà e della mia fidanzata Emily”.

Su Conte: “Sono impaziente di conoscerlo. Mi hanno raccontato che è molto esigente, ma su questo andiamo d’accordo. Io sono il primo critico di me stesso e mi impegno ogni giorno per fare sempre meglio”.