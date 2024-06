“De Laurentiis cede agli americani!”: arriva la clamorosa notizia

La famiglia De Laurentiis valuta il futuro del Bari in vista dei prossimi anni. Le ultimissime sul club pugliese.

Dopo essere arrivato ad un passo dalla Serie A, il Bari durante la stagione in corso è stato protagonista di una salvezza incredibile ai play-out. Il cammino dei pugliesi è stato tutt’altro che semplice, ancor più a causa dei diversi cambi in panchina. Quest’ultimi, non hanno assolutamente aiutato la squadra. Oltre a ciò, anche diverse situazioni extracampo hanno fatto la differenza, basti ripensare al rapporto difficile tra i tifosi e la famiglia De Laurentiis.

Va ricordato che il patron del Bari è Luigi De Laurentiis, ma spesso anche il presidente Aurelio è intervenuto in alcune situazioni “delicate”. Gli atteggiamenti del presidente del Napoli non son piaciuti agli Ultras pugliesi, i quali hanno deciso di dar vita a diverse contestazioni nel corso della stagione da poco conclusa. La parole d’ordine è però “ripartire”, motivo per il quale si starebbe lavorando in vista dei prossimi anni. Il primo tassello è rappresentato dall’ingaggio come allenatore di Moreno Longo, il quale ha firmato nei giorni scorsi.

Bari, De Laurentiis valuta la cessione del club: le ultime

Da diversi mesi, in casa Bari si discute del futuro della società. La famiglia De Laurentiis è proprietaria del club e nel corso degli anni ha messo a segno anche diversi obiettivi importanti. L’ultima stagione ha però complicato le cose, motivo per il quale potrebbe esserci una rivoluzione. Come riportato da “Il Corriere del Mezzogiorno” edizione Puglia, i De Laurentiis starebbero pensando di cedere la società. Nelle ultime settimane, sarebbe andato in scena un incontro con degli acquirenti americani per l’acquisto del noto club italiano.

Va ricordato che la famiglia De Laurentiis dovrà cedere una delle due società entro il 2028. Ovviamente, il club indiziato per la cessione è il Bari. Quest’ultimo, si appresta a giocare l’ennesima stagione in Serie B, ma non sono da escludere dei possibili cambiamenti in un tempo breve. Infatti, la società sarebbe già al lavoro per garantire alla tifoseria un progetto importante, motivo per il quale si starebbero cercando degli acquirenti “notevoli”.

La situazione sembrerebbe molto delicata, motivo per il quale non verrà di certo decisa in tempi brevi. La famiglia De Laurentiis effettuerà le dovute valutazioni per provare quantomeno a riportare il Bari ai massimi livelli del calcio italiano e non solo.