Calciomercato Napoli, conferme sull’affare a sorpresa: può sostituire Mario Rui

Svelato il calciatore che potrebbe prendere il posto del terzino azzurro, gli azzurri godono dei buoni contatti con il club.

Napoli pronto a prepararsi alla stagione 2024/2025. Tra poco più di due settimane gli azzurri avvieranno la preparazione a Dimaro, sede del primo ritiro precampionato – come di consueto. Gli occhi sono tutti puntati sulla nuova formazione di Antonio Conte, le aspettative sono alte. L’allenatore salentino, tuttavia, si vedrà privo di diversi calciatori desiderosi di cambiare aria. Potrebbe essere il caso di Mario Rui: il 33enne portoghese potrebbe dire addio dopo ben sette stagioni con indosso l’azzurro. La dirigenza partenopea, dunque, si guarda intorno e ha già individuato il possibile sostituto del terzino.

Si tratta di un esterno di fascia attualmente in forza al Brest, le sue caratteristiche fanno al caso di Antonio Conte: stiamo parlando di Bradley Locko.

Napoli, individuato Locko per il post Mario Rui

Bradley Locko è uno dei nuovi nomi accostati al Napoli per la prossima stagione. L’esterno di fascia del Brest, stando a quanto si legge nell’edizione odierna del Mattino, piace al dirigente sportivo Manna che è attratto dalla duttilità del 22enne, confermando dunque le notizie delle scorse ore. Il giocatore ha collezionato 35 presenze nella recente annata, mettendo a segno tre assist in Ligue 1. L’ottima velocità, tra le caratteristiche principali di Locko, potrebbe essere messa a servizio del nuovo schema di Conte che schiererebbe il francese come quinto di centrocampo.

Gli azzurri potrebbero affondare il colpo nelle prossime settimane, godendo degli ottimi rapporti con la società transalpina che incontrerà il Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. Nella seconda fase del raduno precampionato in Abruzzo, infatti, è prevista un’amichevole tra le due squadre che potrebbe significare la prima apparizione da ex del classe 2002.

Conte approva il colpo, Locko soddisferebbe la richiesta del ‘quinto’ a cui affidare la corsia di sinistra. Mario Rui, infatti, pare essere vicino al ritorno in patria, probabilmente allo Sporting Lisbona. Olivera, invece, verrà schierato come braccetto difensivo dal tecnico pugliese che dovrà migliorare le qualità difensive dell’uruguaiano. Manna è una furia, il ds ha avviato con grandissima intensità la sua avventura al Napoli. Tra i primi colpi messi a segno dall’ex Juventus potrebbe rientrare proprio Bradley Locko, interessante profilo tenuto d’occhio dagli azzurri.

I prossimi giorni – e in particolare l’apertura ufficiale del calciomercato prevista il 1° luglio – suggeriranno ulteriori indicazioni sull’eventuale arrivo del 22enne all’ombra del Vesuvio. I partenopei sono attivi, prende forma il nuovo Napoli targato Conte.