Affare Napoli-Bari: due giovani azzurri nel mirino del club pugliese

Il mercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma sono in ballo già diversi affari. Possibile asse tra il Napoli ed il Bari, con i pugliesi interessati a due azzurri.

Si avvicina sempre più l’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, in cui potranno essere dunque ufficializzati i primi affari. Il DS Manna al momento è concentrato sui colpi in entrata, ma si valutano anche alcune cessioni.

Difatti il Napoli è chiamato a cedere diversi esuberi e giovani per far spazio ai nuovi innesti. Interesse concreto del Bari per due azzurri in vista della prossima stagione.

Calciomercato, asse Napoli-Bari: due azzurri nel mirino dei pugliesi

La sessione estiva di calciomercato si prospetta piuttosto intrigante, soprattutto in casa Napoli. Gli azzurri sono chiamati ad effettuare diverse trattative in entrata per rinforzarsi, ma servirà prima mettere a segno delle cessioni. Ad oggi il mercato in uscita del Napoli fatica a sbloccarsi, ma un aiuto potrebbe arrivare dal Bari di Luigi De Laurentiis. Come riporta Tuttobari.it, il club pugliese avrebbe messo nel mirino i giovani azzurri, Lorenzo Sgarbi e Giuseppe Ambrosino. I due giovani sono in uscita dal Napoli, con il club che lavora ai loro prestiti. Nelle ultime ore ci sarebbe stata l’accelerata da parte del Bari, che nel corso della prossima settimana potrebbe addirittura chiudere il doppio colpo dal Napoli.

I pugliesi sono alla ricerca di profili giovani e promettenti per rilanciarsi nel prossimo campionato di Serie B. Difatti l’ultima stagione è stata piuttosto complicata per il Bari, che ha agguantato la salvezza vincendo la finale playout. I due giovani attaccanti del Napoli potrebbero essere tra i primi colpi in entrata per il Bari. Sgarbi è reduce da una stagione in prestito all’Avellino, in cui ha realizzato 7 reti in 38 presenze in Serie C. Per Ambrosino invece c’è stato il prestito in Serie B al Catanzaro, in cui il giovane attaccante ha realizzato 3 reti e 2 assist in 28 presenze.

I due giovani del Napoli hanno dimostrato di avere delle buone qualità, che però devono ancora emergere completamente. In questo senso, il prestito al Bari potrebbe essere il giusto trampolino di lancio per completare il processo di maturazione. Il Napoli è pronto a cedere i due azzurri in prestito, in modo da trovare pronti in vista della stagione 2025/2026. Si prospettano dunque giorni roventi sull’asse Napoli-Bari, con i due club pronti a chiudere l’affare per il passaggio di Sgarbi e Ambrosino dagli azzurri ai pugliesi in prestito.