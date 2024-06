Cessione Mario Rui, contratto “a gettone” per l’erede: arriva dalla Serie A

Nel corso del mercato estivo, Mario Rui sarà uno degli azzurri che probabilmente sarà ceduto. Proposto un contratto a gettone per il sostituto che arriva dalla Serie A.

Il mercato del Napoli si è dimostrato finora piuttosto rovente come ci si aspettava. Gli azzurri sono alle prese con diverse situazioni interne piuttosto complesse, e anche sui colpi in entrata c’è qualche difficoltà.

Si continua a lavorare innanzitutto per qualche uscita, con Mario Rui nella lista dei possibili partenti. Già individuato il sostituto dalla Serie A, per cui è pronto il particolare contratto a gettone.

Napoli, cessione probabile per Mario Rui: ipotesi contratto a gettone per il sostituto

Il Napoli prosegue il suo lavoro sul mercato, con il DS Manna alle prese con diverse trattative. Nelle prossime ore potrebbero definirsi i primi due colpi in entrata, ossia Rafa Marin e Mario Hermoso. Allo stesso tempo si valutano alcune cessioni, come quella di Mario Rui, arrivato ormai al capolinea della sua avventura in azzurro. Come riporta Il Mattino, è stato individuato come suo sostituto Leonardo Spinazzola, che saluterà la Roma e diventerà un’opportunità a parametro zero. Per il terzino italiano si sta valutando un contratto a gettone, anche a causa delle condizioni fisiche precarie di Spinazzola. In questo modo, il Napoli avrebbe l’occasione di valutare attentamente Spinazzola e pagarlo in base alle sue prestazioni e presenze nell’arco della stagione. L’ipotesi sarebbe dunque quella di un contratto annuale, con opzione in favore del Napoli per un’eventuale prolungamento di un’ulteriore stagione.

Il terzino italiano ha avuto diversi problemi fisici dopo il lungo stop a causa dell’infortunio rimediato ad Euro2021. Da allora Spinazzola non è mai tornato sui suoi livelli, con diverse ricadute e problemi nel corso delle ultime stagioni. Anche a causa della sua condizione fisica, la Roma ha deciso di non proporre un prolungamento di contratto al laterale italiano. Il Napoli al momento guarda da lontano la situazione di Spinazzola, che però potrebbe diventare un’occasione di mercato a costo zero.

Il terzino intanto ha già iniziato a guardarsi intorno, in attesa di eventuali proposte in arrivo da qualche club. Al momento non sono pervenute proposte ufficiali a Spinazzola, che dunque resta in attesa. Il Napoli si è preso del tempo per riflettere sul suo ingaggio o meno, anche valutando questa ipotesi insieme ad Antonio Conte. Sicuramente Spinazzola rientra nella lista dei terzini che il Napoli sta valutando per sostituire Mario Rui, ma non è tra le primissime scelte del DS Manna.