Ultim’ora, doppio caos allo stadio: cosa sta succedendo prima di Georgia-Turchia!

Clamoroso ciò che sta succedendo al Westfalenstadion di Dortmund prima di Georgia-Turchia: la drammatica situazione.

Khvicha Kvaratskhelia è pronto a difendere i colori del proprio Paese, alla prima partecipazione della sua Georgia nella storia in un Europeo di calcio. Un vero e proprio evento che, come affermato dal 77 partenopeo, i tifosi non vedono l’ora che inizi. Alle 18 si affronteranno Georgia e Turchia nella sfida valevole per la prima giornata del girone F, condiviso con Portogallo e Repubblica Ceca.

L’esordio della Nazionale Georgiana contro quella di Vincenzo Montella che oggi compie 50 anni, sta avendo un prologo abbastanza drammatico. Su Dortmund, infatti, si sta abbattendo una forte tempesta che sta peggiorando le condizioni del terreno di gioco ed infastidendo i tifosi, arrivati in Germania per sostenere la propria Nazionale.

Non solo pioggia torrenziale, scontri tra tifoserie!

La situazione già complicata di per sè per via delle condizioni metereologiche avverse, si è aggravata per via di scontri all’interno dello stadio prima dell’inizio del match che hanno conseguentemente causato un disordine pubblico difficile da gestire.

Complicato definire le cause di questo epilogo che sicuramente macchia di vergogna un match calcistico in cui in campo si vedranno talenti dal calibro di Kvara, Yildiz ed Arda Guler.