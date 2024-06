Ritiro a Castel di Sangro, l’annuncio del sindaco: “Ci sarà una grande sorpresa!”, i dettagli

Arriva l’annuncio del sindaco di Castel di Sangro: è quasi tutto pronto per il solito ritiro estivo in Abruzzo.

Il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, introducendo i preparativi per il ritiro estivo del Napoli. Una squadra che sarà caratterizzata da profondi cambiamenti ma che verrà accolta con lo stesso amore dai tifosi residenti e quelli provenienti da tutta Italia per sostenere il club campano.

A prendere la scena sono stati alcuni temi di cui si è discusso durante la conversazione. Tra questi spicca quello riguardante la preparazione che il Napoli dovrà affrontare e nello specifico le squadre con cui gli azzurri si misureranno: “Tre amichevoli con Adana, il 28, con il Brest il 31 e con il Girona il 3 agosto? Confermo, con quest’ultima che si è adagiata sulla scaramanzia, visto che l’amichevole dello scorso anno ha portato bene al club spagnolo”.

Domani il fatidico incontro, pronta una grande sorpresa durante il ritiro

Nella giornata di domani, secondo quanto affermato dal sindaco di Castel di Sangro, ci sarà l’incontro con lo staff del neo-allenatore Antonio Conte che dovrà visionare le strutture che accoglieranno il club partenopeo: “Domani attendiamo lo staff di Conte, che dovrà visionare le strutture, giustamente, non avendole ancora conosciute. Il Napoli alloggerà all’Acqua Montis, ma ci saranno anche altre camere allo Sport Village a disposizione dello staff azzurro”.

La nuova stagione è alle porte e mentre ci si gode Euro 2024, gli addetti ai lavori stanno cercando di preparare il tutto in vista del ritiro del Napoli. Un’opportunità per inculcare ai calciatori le idee di gioco del nuovo mister onde evitare i clamorosi scivoloni dello scorso anno: “È tutto pronto qui a Castel di Sangro. Le date sono dal 25 luglio al 9 agosto, con allenamento di mattina e partenza in quest’ultimo giorno”.

Infine, in vista del ritiro in concomitanza con il 55esimo compleanno di Antonio Conte, Angelo Caruso ha affermato che ci sarà una grande sorpresa: “Dobbiamo ormai definire solo alcuni dettagli, preparandoci anche alla fatidica data del 31 luglio, quando ci sarà il compleanno di Antonio Conte”.