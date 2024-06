Kvaratskhelia rompe il silenzio: arriva la risposta sul futuro al Napoli!

Dopo la sconfitta contro la Turchia, Khvicha Kvaratskelia ha analizzato la gara odierna e non solo. Le parole dell’esterno del Napoli sul futuro.

Alle 18:00 c’è stato l’esordio della Georgia ad Euro2024, con Khvicha Kvaratskhelia a guidare i suoi compagni di Nazionale. Purtroppo nonostante la buona prestazione individuale e di squadra, per la Georgia è arrivata la sconfitta per 3-1 contro la Turchia.

Nel post partita del match, Kvaratskhelia ha rilasciato un’intervista in cui ha toccato vari temi. Le parole dell’esterno del Napoli sulla gara odierna e sul suo futuro.

Kvaratskhelia, le parole nel post partita di Turchia-Georgia: annuncio sul futuro al Napoli

In casa Napoli negli ultimi giorni è esploso il caso Khvicha Kvaratskhelia, con l’agente ed il padre del georgiano che hanno annunciato di voler cambiare aria. C’era attesa per le parole di Kvaratskhelia, da cui si aspettava un annuncio sul futuro che è arrivato. Difatti nel post partita di Turchia-Georgia, Kvaratskhelia ha parlato della sua gara odierna e del futuro:

GARA ODIERNA – “Siamo delusi perché potevamo fare di più oggi. Dobbiamo continuare a lottare fino alla fine e fino a quando ci saranno delle possibilità. Meritavamo di più. Abbiamo fatto tutto quello che avevamo preparato ma non è bastato”. CONDIZIONE – “Sto bene, sono concentrato sugli Europei. Dopo gli Europei penserò al mio futuro. Sono concentrato al 100% sulla Georgia, e non voglio pensare ad altro al momento”.

L’esterno del Napoli ha dunque sorvolato sulle voci che lo vedono lontano dagli azzurri. L’attenzione di Kvaratskhelia è esclusivamente rivolta ai campionati Europei con la Georgia, con i temi di mercato che saranno discussi al termine della competizione. La situazione del georgiano è piuttosto delicata, con la trattativa per il rinnovo che avanza lentamente. Il Napoli vorrebbe prolungare il contratto di Kvaratskhelia, ed aumentare l’ingaggio dell’esterno oltre ad inserire una clausola rescissoria al suo interno.

D’altro canto, l’agente ed il padre di Kvaratskhelia si sono spazientiti per i ritardi del Napoli, e stanno spingendo per il suo addio già questa estate. Il Napoli sta tentando di recuperare la situazione, con la speranza di convincere Kvaratskhelia a restare in azzurro almeno per un’altra stagione. Ad oggi le sensazioni non sono positive, con il georgiano che è sempre più lontano dal Napoli. All’orizzonte c’è sempre il PSG, pronto all’affondo decisivo per acquistare il georgiano dal Napoli. I discorsi al momento sono in stand-by, e saranno ridiscussi al termine degli Europei.