“L’anno scorso è successa una cosa clamorosa”: sfogo in diretta del padre di Kvara, avete sentito?

Il padre di Khvicha Kvaratskhelia ha analizzato il futuro del figlio. Di seguito le parole durante un’intervista.

Il futuro di Kvaratskhelia continua a tenere banco in casa Napoli. Il calciatore non ha ancora raggiunto l’accordo per il rinnovo, motivo per il quale potrebbe esserci una cessione in extremis. Il georgiano piace a diversi top club, su tutti il PSG. Va però ricordato che Aurelio De Laurentiis ritiene il classe 2001 incedibile, ancor più dopo la richiesta di Antonio Conte di trattenerlo a tutti i costi.

Non a caso, Kvaratskhelia dovrebbe essere uno dei pilastri del “nuovo” Napoli. La situazione però appare molto complessa, ancor più con l’inizio del mercato. Infatti, negli ultimi minuti, il papà del calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti analizzando il futuro.

Kvaratskhelia, il papà: “Non voglio che resti ancora a Napoli”

“Non voglio che resti a Napoli, l’anno scorso sono cambiati tre allenatori ed è difficile giocare in una situazione del genere”.

Le parole del padre di Kvaratskhelia sono un fulmine a ciel sereno per il Napoli. Da parte del calciatore c’è sempre stata la volontà di arrivare al rinnovo, ma nelle ultime ore qualcosa sarebbe cambiato. Infatti, la situazione va monitorata vista la volontà dei top club di appropriarsi del classe 2001.