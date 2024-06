Euro 2024, Zielinski ci prova ma la Polonia cade con l’Olanda

Da pochi minuti è terminata la gara tra la Polonia di Zielinski e l’Olanda con il risultato di 1-2 a favore del team olandese.

Dopo la vittoria di ieri sera dell’Italia di Luciano Spalletti contro l’Albania, la prima gara dell’Europeo di quest’oggi è terminata da qualche minuto ed ha visto la vittoria dell’Olanda contro la Polonia. Tuttavia, a passare in vantaggio è stato proprio il team polacco.

La Nazionale guidata da Michal Probierz, infatti, ha sbloccato il risultato con il colpo di testa di Adam Buksa, servito da calcio d’angolo proprio da Piotr Zielinski. L’Olanda, però, non si è persa d’animo, anzi ha prima pareggiato con Cody Gakpo e poi ha ribaltato il risultato con la rete di Wout Weghorst.

Euro 2024, prestazione positiva di Zielinski in Polonia-Olanda

Con questo successo, di fatto, l’Olanda ha fatto un bel passo in avanti verso la qualificazione, visto che le altre squadre del girone sono la Francia supefavoria e l’Austria.

Mentre Piotr Zielinski, che ha giocato questa partita con la fascia da capitano al braccio a causa dell’assenza di Lewandowski, ha fornito un’ottima prestazione e non solo per l’assist per Buksa, visto che nel primo tempo è stato anche autore di un importante intervento difensivo.