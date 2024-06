Presentazione Conte, svelata la data e il luogo dell’evento: sarà in centro città!

Grande attesa in città per la presentazione di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli. Arrivano conferme circa la data e la location dell’evento, che sarà in centro.

Napoli si prepara ad accogliere nuovamente Antonio Conte. Il tecnico leccese ha fatto già visita al capoluogo campano, visitando inoltre anche il Konami Training Center di Castel Volturno. Ora, però, tutti i riflettori sono puntati sulla presentazione ufficiale dell’allenatore, che ha affidato esclusivamente ai canali ufficiali del club partenopeo le sue prime parole da nuovo tecnico azzurro.

L’edizione odierna de Il Mattino svela quelli che sarebbero i dettagli definitivi in merito all’evento con la stampa: conferma sulla data del 26 giugno come quella utile per la presentazione, così come sarebbe confermata l’idea di tenere il tutto a Palazzo Reale.

Ultime notizie calcio Napoli, tutti i dettagli sulla presentazione di Conte

Quando ci sarà la presentazione di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli? Il Mattino conferma che il prossimo 26 giugno ci sarà il tanto atteso incontro con i giornalisti.

Il quotidiano oggi in edicola fa sapere che la presentazione, in programma a Palazzo Reale, è previsto per le ore 15.30. Con ogni probabilità, l’evento sarà trasmesso anche sui canali ufficiali della SSC Napoli. Ovviamente, si attendono comunicazioni definitive da parte del club azzurro, impegnato nei preparativi per accogliere nel migliore dei modi Antonio Conte con una presentazione di altissimo livello.